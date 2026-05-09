60-летний француз Мишель Рюез хочет вступить в ВСУ и написал письмо Зеленскому: "Я могу быть полезен"

Француз Мишель Рюез, которому уже 60 лет, приехал в Украину с желанием вступить в украинскую армию. Однако в рекрутинговых центрах ему отказали. Теперь он написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить службу для таких иностранных добровольцев.

Об этом он рассказал в видео DW Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ранее Рюез был волонтером для раненых военных и беженцев из Украины. Однако, когда ему исполнилось 60, он решил присоединиться к армии.

Так, француз хотел служить в "Азове" и Третьей отдельной штурмовой бригаде, но в рекрутинговых центрах, в которые он обратился, ему отказали из-за его возраста.

"Даже если мне 60, я могу быть бойцом. Все, молодые и старые, должны сражаться. […] Я знаю, что никогда не стану спецназовцем. Но я могу быть полезен украинской армии", — подчеркивает Рюез.

Письмо Зеленскому

Рюез написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему и другим иностранцам старше 60 лет служить в Силах обороны Украины.

"Пожалуйста, господин Зеленский, проведите параллель. Издайте такой же указ в отношении иностранцев. То, что хорошо для украинцев, должно быть хорошо для иностранцев", — добавляет француз.

