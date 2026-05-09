60-летний француз Мишель Рюез хочет вступить в ВСУ и написал письмо Зеленскому: "Я могу быть полезен"
Француз Мишель Рюез, которому уже 60 лет, приехал в Украину с желанием вступить в украинскую армию. Однако в рекрутинговых центрах ему отказали. Теперь он написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить службу для таких иностранных добровольцев.
Об этом он рассказал в видео DW Украина, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что ранее Рюез был волонтером для раненых военных и беженцев из Украины. Однако, когда ему исполнилось 60, он решил присоединиться к армии.
Так, француз хотел служить в "Азове" и Третьей отдельной штурмовой бригаде, но в рекрутинговых центрах, в которые он обратился, ему отказали из-за его возраста.
"Даже если мне 60, я могу быть бойцом. Все, молодые и старые, должны сражаться. […] Я знаю, что никогда не стану спецназовцем. Но я могу быть полезен украинской армии", — подчеркивает Рюез.
Письмо Зеленскому
Рюез написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему и другим иностранцам старше 60 лет служить в Силах обороны Украины.
"Пожалуйста, господин Зеленский, проведите параллель. Издайте такой же указ в отношении иностранцев. То, что хорошо для украинцев, должно быть хорошо для иностранцев", — добавляет француз.
- Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, который позволяет гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту в период военного положения.
- Срок контракта — один год, с возможностью заключения новых контрактов. Также в контракте устанавливается испытательный срок в два месяца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не зрозуміло нахіба гребуть взагалі усіх, хто підлягає, бо багато з них навіть ложку до рота донести не можуть, не кажучи про фізичні навантаження.
Шо ви шапіто ліпите ?
Лисого з Кварталу відправте на ЛБЗ
Ухилянти тут теж доставили, тепер будуть чекати на iноземних дiдов щоб захищали їх вiд кацапа.