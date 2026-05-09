РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4803 посетителя онлайн
Новости Иностранные добровольцы в ВСУ Контракт в ВСУ для 60+
4 558 69

60-летний француз Мишель Рюез хочет вступить в ВСУ и написал письмо Зеленскому: "Я могу быть полезен"

Француз Мишель Рюез

Француз Мишель Рюез, которому уже 60 лет, приехал в Украину с желанием вступить в украинскую армию. Однако в рекрутинговых центрах ему отказали. Теперь он написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить службу для таких иностранных добровольцев.

Об этом он рассказал в видео DW Украина, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Отмечается, что ранее Рюез был волонтером для раненых военных и беженцев из Украины. Однако, когда ему исполнилось 60, он решил присоединиться к армии.

Так, француз хотел служить в "Азове" и Третьей отдельной штурмовой бригаде, но в рекрутинговых центрах, в которые он обратился, ему отказали из-за его возраста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранным добровольцам упростили получение вида на жительство в Украине, - Свириденко

"Даже если мне 60, я могу быть бойцом. Все, молодые и старые, должны сражаться. […] Я знаю, что никогда не стану спецназовцем. Но я могу быть полезен украинской армии", — подчеркивает Рюез.

Письмо Зеленскому

Рюез написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему и другим иностранцам старше 60 лет служить в Силах обороны Украины.

"Пожалуйста, господин Зеленский, проведите параллель. Издайте такой же указ в отношении иностранцев. То, что хорошо для украинцев, должно быть хорошо для иностранцев", — добавляет француз.

Читайте также: В ВСУ служат более 20 тысяч иностранных добровольцев, — DW

Автор: 

Зеленский Владимир (24197) Франция (3710) добровольцы (1213) ВСУ (7636) война в Украине (8209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Повага Мішелю!
показать весь комментарий
09.05.2026 15:35 Ответить
+15
Мішеля Рюеза теба взяти а ЗСУ, хоча б з пропагадистською метою. І дати посаду, яка йому під силу.
показать весь комментарий
09.05.2026 16:05 Ответить
+11
Ухилянтам на замітку...
показать весь комментарий
09.05.2026 16:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мішеля Рюеза теба взяти а ЗСУ, хоча б з пропагадистською метою. І дати посаду, яка йому під силу.
показать весь комментарий
09.05.2026 16:05 Ответить
Повага Мішелю!
показать весь комментарий
09.05.2026 15:35 Ответить
та воно звісно, що повага. Залишилось знайти того штурмовика, який з ним в парі піде на точку на передок. Він же фізично пораненого побратима не витягне
показать весь комментарий
09.05.2026 15:44 Ответить
Та це все зрозуміло - навіть українців які НЕ підлягають мобілізації не візьмуть, бо контрактують одних штурмів.
Не зрозуміло нахіба гребуть взагалі усіх, хто підлягає, бо багато з них навіть ложку до рота донести не можуть, не кажучи про фізичні навантаження.
показать весь комментарий
09.05.2026 15:55 Ответить
він має на увазі бути корисним,а не знайти йому пару на передок-це різні речі
показать весь комментарий
09.05.2026 16:14 Ответить
там тисяч 30 людей 56-59 років, які хочуть перейти на ту посаду, на якій може бути корисним француз без знання мови.

Шо ви шапіто ліпите ?

Лисого з Кварталу відправте на ЛБЗ
показать весь комментарий
09.05.2026 17:06 Ответить
Людина пише "я знаю, що нiколи не стану штурмовиком, але можу бути корисним у другiй галузi..." То на вiщо твiй вскукарек?
показать весь комментарий
09.05.2026 16:36 Ответить
мабуть на те, що ти максимально віддалена від фронту. Там своїх 58-59 річних вдосталь, які мєчтають перейти на другі галузі. Там конкурс 1:300. нАХ ТАМ ФРАНЦУЗ ?
показать весь комментарий
09.05.2026 17:03 Ответить
Зайви руки, нiколи не чув за таке?
показать весь комментарий
09.05.2026 21:41 Ответить
Першим француз,хоча швидко розчарується у своєму рішенні,і щось зовсям ніодного прибульця з близького сходу де зе антидроновий захист протягав?
показать весь комментарий
09.05.2026 15:39 Ответить
передвиборчі обіцянки Зеленського ?
показать весь комментарий
09.05.2026 15:50 Ответить
Ооо, молоток!!! Мабуть нащадок не перейо....х біглими каторжниками з кац@..у французів...
показать весь комментарий
09.05.2026 15:55 Ответить
Пенсия цензора - учитесь! Было бы желание
показать весь комментарий
09.05.2026 15:57 Ответить
Ну от, рашка наймає фіг знає звідки і перуанців і бразильців і африканців а що Україні не можна таке?
показать весь комментарий
09.05.2026 16:14 Ответить
Ухилянтам на замітку...
показать весь комментарий
09.05.2026 16:15 Ответить
Тому і посилаю, бо обидва зяті в окопі, а дочки одна людей лікує, інша дітей вчить. Ще питання є, мудило ухилянтське?
показать весь комментарий
09.05.2026 17:00 Ответить
Так не продавлюй диван.Он француз проситься,а ти відсидівся.У мене племіник з пороком серця і батьком інвалідом у ремроті вже 2-й рік служить.Міг не йти взагалі.Я з двома контузіями з втратою свідомості не просився на лікарню, більше року воював.
показать весь комментарий
09.05.2026 18:42 Ответить
Дурбецало. Я нікого нікуди не посилаю, тим паче на смерть. Йти захищати своїх дітей, дружин, батьків, сестер це обов'язок кожного українця який є здоровим та призовного віку. Так, на війні іноді гинуть, на це вона і війна. Але це не значить, що ти 100 відсотково загинеш.
показать весь комментарий
09.05.2026 18:57 Ответить
Для таких довбодятлів як ти, все одно шо жити у вільній країні шо бути рабом у кацапів. Ви паскуди користуєтесь свободою мислення, свободою висловлювань, мати свою особисту думку і не боятися, що завтра за тобою прийдуть тАвАріщі в цивільному. А нікому і в голову не приходить, що за ці свободи іноді приходиться воювати та їх захищати.
показать весь комментарий
09.05.2026 19:53 Ответить
Ну якщо ти літній то мандуй до кацапів, чого тут мучишся? Вони тебе обігріють, заспокоють, а як ***** почнеш прославляти то і пенсію хорошу дадуть
показать весь комментарий
09.05.2026 20:07 Ответить
Найух ти мені всрався, щоб я тобі шось вказував? Просто роблю висновки з всієї тої маячні шо ти верзеш.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:32 Ответить
Ще раз для тупорилих. Я нікуди нікого не посилаю. Посилають командири ЗСУ куди їх мобілізують. Я лишень нагадую молодим, здоровим які думають, що під спідницею пересидять війну і думають що їхніх дітей, жінок та батьків повинен захищати хтось інший, але не вони.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:48 Ответить
Ти взагалі дурбацало, чи намагаєшся прикинутись таким? А мої дочки виконують не менш важливу роботу для суспільства лікування та начання дітей. Щоб таких довбодятлів як ти було менше.
показать весь комментарий
09.05.2026 19:44 Ответить
Бачу шо ти вже там був Ну коли немає шо сказати то зазвичай бидлота так поводиться як ти. Йди вже пивка сосни. ТЦКівці у вечорі не ходять
показать весь комментарий
09.05.2026 20:04 Ответить
Ну коли комусь щось пропонують то зазвичай людина має стосовно пропонованого власний досвід. То, я так розумію, що ти там був і тобі не сподобалось? Що ти мені таке пропонуєш...
показать весь комментарий
09.05.2026 20:09 Ответить
Да, тільки він послужить пів року, не сподобається, і розірве контракт, а якщо ти мобілізується, то до скону.
показать весь комментарий
09.05.2026 16:49 Ответить
А тебе не цікавить, що зараз думає майже мільйон хлопців та дівчат які зараз захищають Україну, стосовно цього?
показать весь комментарий
09.05.2026 17:33 Ответить
Я з тих мільйон хлопців та дівчат, і це моє суб'єктивна думка, це раз, в по друге, куди його в 60 років ставити, на яку посаду.
показать весь комментарий
09.05.2026 18:21 Ответить
І до речі, опинитися в нашій армії, я б ворогу не побажав.
показать весь комментарий
09.05.2026 18:23 Ответить
А не ти мене звинувачував в тому, що я такий патріот то в 68 років можу піти до ТЦК та мобілізуватись?
показать весь комментарий
09.05.2026 18:49 Ответить
Мобілізуйся, в чому проблема? Я звинувачую людей, які тут проти мирного врегулювання війни, знаючи наперед, що її продовження лише буде гірше для країни.
показать весь комментарий
09.05.2026 18:55 Ответить
Ти, мудило, взагалі розумієш про що ти верзеш?
показать весь комментарий
09.05.2026 18:46 Ответить
Твої зяті так само служать не в окопі!
показать весь комментарий
09.05.2026 19:29 Ответить
Українським старим нафронтникам на замітку...
показать весь комментарий
09.05.2026 16:29 Ответить
Для начала переводчиком по теме французской военной технике. Явно за плечами у него опыт есть. Брать надо всех иностранцев, кацапия гребёт почти папуасов, всяких с центральной америки по 1,50 росту перуанцев, эквадорцев и прочих мачо гаучо, всадников без головы! Три раза стрельнул---годится, денег не платить!
показать весь комментарий
09.05.2026 16:48 Ответить
Переводчиком на что? Он знает украинский или руский?
показать весь комментарий
09.05.2026 16:57 Ответить
Возможно знает язык, а переводчиком инструкций к технике французской имел в виду. Во всяком случае стоило брать. Мотивация ведь есть у него. Это важнее всего. А может ему и деньги нужны?
показать весь комментарий
09.05.2026 17:09 Ответить
Пiсля 60 мало хто здатний на щось бiльше нiж кiлька годин копирсатися у моторi Хамвi чi сортувати овочi на кухнi, але як що людина має бажання допомогти їй потрiбно дати таку можливiсть незалежно вiд колiра паспарту.
Ухилянти тут теж доставили, тепер будуть чекати на iноземних дiдов щоб захищали їх вiд кацапа.
показать весь комментарий
09.05.2026 16:55 Ответить
Ганьба ухилянтам. Вилазьте з під жіночих спідниць та гойда добровольцями у полк "Скеля".
показать весь комментарий
09.05.2026 17:05 Ответить
як там тобі затишно під спідницею баби Анжели ?
показать весь комментарий
09.05.2026 18:49 Ответить
Які чудові коментарі про ухилянтів від дописувачів з Німеччини та Штатів. Ви приклеєні до своїх диванів? Гайда до України, пістаболи.
показать весь комментарий
09.05.2026 17:53 Ответить
Teбе захищати?
показать весь комментарий
09.05.2026 21:44 Ответить
Що таке 60 років , недавно мені минуло 60 , ходжу я пунктиром (тире крапка тире ) який з нього може бути вояк ? ОБУЗА .
показать весь комментарий
09.05.2026 18:56 Ответить
Не усi ходять пунктиром пiсля 60. Штурмовика з нього вже не буде, а щось копирсати у госпвзводi зможе, i така праця теж потрiбна.
показать весь комментарий
09.05.2026 21:48 Ответить
Пунктиром - як це ? Пунктиром можна тільки пісяти після 60 -ти. Може все-таки зигзагом, чи по синусоїді будучи під шафе?
показать весь комментарий
10.05.2026 00:23 Ответить
 
 