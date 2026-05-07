Иностранным добровольцам упростили получение вида на жительство в Украине, - Свириденко

Кабмин упростил получение видов на жительство для иностранных легионеров

Кабмин упростил процедуры оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны Украины или планируют подписать контракт на службу.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Вид на жительство 

Отныне вид на жительство будет выдаваться на весь срок контракта и еще на шесть месяцев после его завершения.

Кроме того, урегулирован вопрос для тех, кто планирует подписать контракт.

"Теперь можно подавать документы с просроченным сроком действия в случаях, когда новый паспорт можно получить только в стране-агрессоре или государстве, которое не признает территориальную целостность Украины", — рассказала Свириденко.

Другие решения

Также правительство урегулировало ситуации, когда иностранец не может обновить паспорт, поскольку для этого нужно обращаться в государство-агрессор или страну, которая не признает территориальную целостность Украины.

В таких случаях документы можно будет подавать даже с просроченным паспортом. Отдельно упрощается подтверждение места проживания для части иностранцев, проходящих службу.

По словам премьер-министра, решения призваны устранить лишнюю бюрократию и создать более понятные и нормальные условия пребывания в Украине для людей, которые защищают наше государство.

добровольцы (1212) ВСУ (7631) Свириденко Юлия (454)
Це під таким приводом будуть сунути в Україну індусів? Роздавати фейкові убд щоб видавати паспорти.
07.05.2026 21:31 Ответить
індусів пакистанців шри ланкійців Україна цікавить тіко з однією метою)-переплисти тису).
07.05.2026 21:38 Ответить
Там ще вагнерівці на підході...
07.05.2026 21:40 Ответить
Принаймі тепер я зрозуміла, чому хряк стефанчук і слуги ратували за новий ЦПК з одруженням в 14 років. Хотіли зазделегіть прислужитися мусульманам, які в Італії вже вимагають дозволу насилувати(одружуватись) з дитям 9-річним.
Падаль яка завозить тих хто зневажає жінок, вважаючі їх за свійську сеотину, треба ВЖЕ вносити в списрк тих, хто має піддатись санкціям нового керівництва країни, конфіскувати все майно і послати в трущоби ідійські😡😡😡
Тварини корупціонери, слуги урода,знайшли новий спосіб доїти державу на утримання емігрантів, а потім на них, аби пепеправляти їх у Європу. Уроди!
07.05.2026 22:02 Ответить
але хто це розуміє? що Україна для них - просто "ткрриторія в законі" на транзиті до своїх соплімєнніков, вже чекаючих на них в європі, які й оплатили цей транзит своєю "соціалкою"? ))
07.05.2026 22:03 Ответить
Это чтобы ветераны могли получить гражданство и остаться тут а не лежать в госпиталях в подвешенном состоянии после ранений. Кто жену нашел кто еще что. Это давно нужно было сделать. Дать возможность иностранцам воевавшим ща страну получить гражданство и плюшки типа учебы и т.д и т.п + адекватная зп
07.05.2026 22:01 Ответить
будемо мати і Воїнів і потім Ветеранів, на котрих можна покластись !

після року служби на нулі іноземцям та їх родинам треба давати українське громадянство!

вони його більш гідні, ніж міліон наших "співвітчизників" ухилянтів.

07.05.2026 23:11 Ответить
десятки тисяч непідписаних прєзіками, з 2016 року (окрім на легкобажаного позбавлення громадянства своїх друззяків) заяв про вихід з громадянства смарагдрового Шоушенка для пересічних посполитих!!! )) ці позивачі про "посвідку на тимчасове проживання" - навіть не наступну - "посвідку на постійне проживання", вони то своєю головою думають? чи тілівізором з тєлємарахфветом* в країні зєлєдєрьмасвірідєн.....ів ? (((
07.05.2026 21:56 Ответить
Давно пора
07.05.2026 21:59 Ответить
 
 