Иностранным добровольцам упростили получение вида на жительство в Украине, - Свириденко

Кабмин упростил процедуры оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны Украины или планируют подписать контракт на службу.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Вид на жительство

Отныне вид на жительство будет выдаваться на весь срок контракта и еще на шесть месяцев после его завершения.

Кроме того, урегулирован вопрос для тех, кто планирует подписать контракт.

"Теперь можно подавать документы с просроченным сроком действия в случаях, когда новый паспорт можно получить только в стране-агрессоре или государстве, которое не признает территориальную целостность Украины", — рассказала Свириденко.

Другие решения

Также правительство урегулировало ситуации, когда иностранец не может обновить паспорт, поскольку для этого нужно обращаться в государство-агрессор или страну, которая не признает территориальную целостность Украины.

В таких случаях документы можно будет подавать даже с просроченным паспортом. Отдельно упрощается подтверждение места проживания для части иностранцев, проходящих службу.

По словам премьер-министра, решения призваны устранить лишнюю бюрократию и создать более понятные и нормальные условия пребывания в Украине для людей, которые защищают наше государство.

