Иностранным добровольцам упростили получение вида на жительство в Украине, - Свириденко
Кабмин упростил процедуры оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны Украины или планируют подписать контракт на службу.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Вид на жительство
Отныне вид на жительство будет выдаваться на весь срок контракта и еще на шесть месяцев после его завершения.
Кроме того, урегулирован вопрос для тех, кто планирует подписать контракт.
"Теперь можно подавать документы с просроченным сроком действия в случаях, когда новый паспорт можно получить только в стране-агрессоре или государстве, которое не признает территориальную целостность Украины", — рассказала Свириденко.
Другие решения
Также правительство урегулировало ситуации, когда иностранец не может обновить паспорт, поскольку для этого нужно обращаться в государство-агрессор или страну, которая не признает территориальную целостность Украины.
В таких случаях документы можно будет подавать даже с просроченным паспортом. Отдельно упрощается подтверждение места проживания для части иностранцев, проходящих службу.
По словам премьер-министра, решения призваны устранить лишнюю бюрократию и создать более понятные и нормальные условия пребывания в Украине для людей, которые защищают наше государство.
Падаль яка завозить тих хто зневажає жінок, вважаючі їх за свійську сеотину, треба ВЖЕ вносити в списрк тих, хто має піддатись санкціям нового керівництва країни, конфіскувати все майно і послати в трущоби ідійські😡😡😡
Тварини корупціонери, слуги урода,знайшли новий спосіб доїти державу на утримання емігрантів, а потім на них, аби пепеправляти їх у Європу. Уроди!
будемо мати і Воїнів і потім Ветеранів, на котрих можна покластись !
вони його більш гідні, ніж міліон наших "співвітчизників" ухилянтів.
