Іноземним добровольцям спростили отримання посвідки на проживання в Україні, - Свириденко

Кабмін спростив отримання посвідок на проживання для іноземних легіонерів

Кабмін спростив процедури оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони України або планують підписати контракт на службу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Посвідка на тимчасове проживання 

Відтак посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь термін контракту та ще на шість місяців після його завершення.

Крім того, врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт.

"Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України", - розповіла Свириденко.

Інші рішення

Також уряд врегулював й ситуації, коли іноземець не може оновити паспорт, бо для цього потрібно звертатися до держави-агресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність України.

У таких випадках документи можна буде подавати навіть із простроченим паспортом. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу.

За словами прем'єрки, рішення покликані прибрати зайву бюрократію та створити більш зрозумілі й нормальні умови перебування в Україні для людей, які захищають нашу державу.

Топ коментарі
+7
Це під таким приводом будуть сунути в Україну індусів? Роздавати фейкові убд щоб видавати паспорти.
показати весь коментар
07.05.2026 21:31 Відповісти
+4
індусів пакистанців шри ланкійців Україна цікавить тіко з однією метою)-переплисти тису).
показати весь коментар
07.05.2026 21:38 Відповісти
+3
Там ще вагнерівці на підході...
показати весь коментар
07.05.2026 21:40 Відповісти
Это чтобы ветераны могли получить гражданство и остаться тут а не лежать в госпиталях в подвешенном состоянии после ранений. Кто жену нашел кто еще что. Это давно нужно было сделать. Дать возможность иностранцам воевавшим ща страну получить гражданство и плюшки типа учебы и т.д и т.п + адекватная зп
показати весь коментар
07.05.2026 22:01 Відповісти
+💯!

будемо мати і Воїнів і потім Ветеранів, на котрих можна покластись !

.
показати весь коментар
07.05.2026 23:12 Відповісти
після року служби на нулі іноземцям та їх родинам треба давати українське громадянство!

вони його більш гідні, ніж міліон наших "співвітчизників" ухилянтів.

.
показати весь коментар
07.05.2026 23:11 Відповісти
десятки тисяч непідписаних прєзіками, з 2016 року (окрім на легкобажаного позбавлення громадянства своїх друззяків) заяв про вихід з громадянства смарагдрового Шоушенка для пересічних посполитих!!! )) ці позивачі про "посвідку на тимчасове проживання" - навіть не наступну - "посвідку на постійне проживання", вони то своєю головою думають? чи тілівізором з тєлємарахфветом* в країні зєлєдєрьмасвірідєн.....ів ? (((
показати весь коментар
07.05.2026 21:56 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
07.05.2026 21:59 Відповісти
 
 