Іноземним добровольцям спростили отримання посвідки на проживання в Україні, - Свириденко

Кабмін спростив процедури оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони України або планують підписати контракт на службу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Посвідка на тимчасове проживання

Відтак посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь термін контракту та ще на шість місяців після його завершення.

Крім того, врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт.

"Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України", - розповіла Свириденко.

Інші рішення

Також уряд врегулював й ситуації, коли іноземець не може оновити паспорт, бо для цього потрібно звертатися до держави-агресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність України.

У таких випадках документи можна буде подавати навіть із простроченим паспортом. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу.

За словами прем'єрки, рішення покликані прибрати зайву бюрократію та створити більш зрозумілі й нормальні умови перебування в Україні для людей, які захищають нашу державу.

