Литовский доброволец Игнас Кайлюс погиб на войне в Украине, - СМИ

25-летний литовский доброволец Игнас Кайлюс погиб во время боевых действий в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

О гибели военного сообщили в Facebook-сообществе Memorial – International Volunteers of Ukraine.

"Наш дорогой брат из Литвы, который был в Украине добровольцем, отдал свою жизнь на поле боя", — говорится в сообщении.

Считался пропавшим без вести

В начале июня литовское издание 15min сообщало, что район, где находился Кайлюс, попал под российский обстрел. После этого добровольца объявили пропавшим без вести.

Игнас Кайлюс служил в Вооруженных силах Украины с февраля 2026 года в должности помощника гранатометчика.

Последнее боевое задание он выполнял 2 июня.

Третий погибший литовец

Кайлюс стал третьим гражданином Литвы, погибшим на войне в Украине.

Ранее на фронте погибли литовские добровольцы Тадас Тумас и Томас Валентелис.

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