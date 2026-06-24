Литовський доброволець Ігнас Кайлюс загинув на війні в Україні, - ЗМІ

25-річний литовський доброволець Ігнас Кайлюс загинув під час бойових дій в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Про загибель військового повідомили у Facebook-спільноті Memorial – International Volunteers of Ukraine.

"Наш дорогий брат із Литви, який був в Україні добровольцем, віддав своє життя на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Вважався зниклим безвісти

На початку червня литовське видання 15min повідомляло, що район, де перебував Кайлюс, потрапив під російський обстріл. Після цього добровольця оголосили зниклим безвісти.

Ігнас Кайлюс служив у Збройних силах України з лютого 2026 року на посаді помічника гранатометника.

Останнє бойове завдання він виконував 2 червня.

Третій загиблий литовець

Кайлюс став третім громадянином Литви, який загинув на війні в Україні.

Раніше на фронті загинули литовські добровольці Тадас Тумас і Томас Валентеліс.

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