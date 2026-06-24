Литовський доброволець Ігнас Кайлюс загинув на війні в Україні, - ЗМІ
25-річний литовський доброволець Ігнас Кайлюс загинув під час бойових дій в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
Про загибель військового повідомили у Facebook-спільноті Memorial – International Volunteers of Ukraine.
"Наш дорогий брат із Литви, який був в Україні добровольцем, віддав своє життя на полі бою", – йдеться у повідомленні.
Вважався зниклим безвісти
На початку червня литовське видання 15min повідомляло, що район, де перебував Кайлюс, потрапив під російський обстріл. Після цього добровольця оголосили зниклим безвісти.
Ігнас Кайлюс служив у Збройних силах України з лютого 2026 року на посаді помічника гранатометника.
Останнє бойове завдання він виконував 2 червня.
Третій загиблий литовець
Кайлюс став третім громадянином Литви, який загинув на війні в Україні.
Раніше на фронті загинули литовські добровольці Тадас Тумас і Томас Валентеліс.
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