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Новини Втрати України
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Литовський доброволець Ігнас Кайлюс загинув на війні в Україні, - ЗМІ

На війні в Україні загинув литовський доброволець

25-річний литовський доброволець Ігнас Кайлюс загинув під час бойових дій в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Про загибель військового повідомили у Facebook-спільноті Memorial – International Volunteers of Ukraine.

"Наш дорогий брат із Литви, який був в Україні добровольцем, віддав своє життя на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Вважався зниклим безвісти

На початку червня литовське видання 15min повідомляло, що район, де перебував Кайлюс, потрапив під російський обстріл. Після цього добровольця оголосили зниклим безвісти.

Ігнас Кайлюс служив у Збройних силах України з лютого 2026 року на посаді помічника гранатометника.

Останнє бойове завдання він виконував 2 червня.

Третій загиблий литовець

Кайлюс став третім громадянином Литви, який загинув на війні в Україні.

Раніше на фронті загинули литовські добровольці Тадас Тумас і Томас Валентеліс.

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Литва (2699) смерть (6762) добровольці (1000) війна в Україні (8591)
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Топ коментарі
+18
Царство Небесне🙏
Героям Слава!
Співчуття рідним і близьким, і Поанеті Земля загалом, бо гинуть молоді і сильні ті хто захищає її від справжнього зла - божевільного путіна, усоблення терору, диспотіїї і насильника.
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24.06.2026 11:50 Відповісти
+14
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24.06.2026 11:49 Відповісти
+7
Честь‼️❤️🇪🇺🇺🇦🤬😡😡🫡✊⚔️‼️❤️
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24.06.2026 11:53 Відповісти

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