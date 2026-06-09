На фронте погиб военнослужащий из Ичкерии Хасан, которого в детстве спасла Украина
В боях за Украину погиб воин Хасан, который в детстве чудом спасся от войны в Ичкерии и отправился на фронт добровольцем после того, как российская армия убила его беременную жену и уничтожила дом на украинской земле.
Об этом сообщили в сообществе "Генерал Черешня FPV", передает Цензор.НЕТ.
Детство в Ичкерии и спасение в Украине
Судьба Хасана была неразрывно связана с трагедиями обоих народов, пострадавших от агрессии одного и того же врага — Российской Федерации. Отмечается, что его родители погибли во время ковровых бомбардировок в Ичкерии.
Четырехлетнего мальчика тогда спасла соседка. Женщина смогла эвакуировать ребенка в Украину, где вырастила и воспитала его как родного сына. Так Украина стала для Хасана вторым родным домом.
Личная трагедия воина
Повзрослев, Хасан смог самостоятельно построить успешную жизнь, открыл собственное дело и создал семью. Однако после начала российского вторжения в один из дней вражеская артиллерия обрушилась на его дом, вследствие чего мужчина в одно мгновение потерял все:
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погибла его любимая беременная жена и нерожденный сын;
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был полностью уничтожен дом в Украине и бизнес.
От добровольца до оператора БПЛА
После этой потери Хасан принял единственное для себя решение — взять в руки оружие и отправиться на передовую.
Он участвовал в самых ожесточенных боевых столкновениях, за что неоднократно был отмечен боевыми государственными наградами. В последнее время воин специализировался на работе с беспилотными летательными аппаратами.
Жизнь защитника оборвалась во время выполнения очередного боевого задания. Хасан погиб вследствие прямого попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль, в котором он находился.
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