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Новости Потери Украины
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На фронте погиб военнослужащий из Ичкерии Хасан, которого в детстве спасла Украина

В боях за Украину погиб воин Хасан, который в детстве чудом спасся от войны в Ичкерии и отправился на фронт добровольцем после того, как российская армия убила его беременную жену и уничтожила дом на украинской земле.

Об этом сообщили в сообществе "Генерал Черешня FPV", передает Цензор.НЕТ.

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Детство в Ичкерии и спасение в Украине

Судьба Хасана была неразрывно связана с трагедиями обоих народов, пострадавших от агрессии одного и того же врага — Российской Федерации. Отмечается, что его родители погибли во время ковровых бомбардировок в Ичкерии.

Четырехлетнего мальчика тогда спасла соседка. Женщина смогла эвакуировать ребенка в Украину, где вырастила и воспитала его как родного сына. Так Украина стала для Хасана вторым родным домом.

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На войне погиб уроженец Ичкерии Хасан, которого спасла Украина

Личная трагедия воина

Повзрослев, Хасан смог самостоятельно построить успешную жизнь, открыл собственное дело и создал семью. Однако после начала российского вторжения в один из дней вражеская артиллерия обрушилась на его дом, вследствие чего мужчина в одно мгновение потерял все:

  • погибла его любимая беременная жена и нерожденный сын;

  • был полностью уничтожен дом в Украине и бизнес.

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От добровольца до оператора БПЛА

После этой потери Хасан принял единственное для себя решение — взять в руки оружие и отправиться на передовую.

Он участвовал в самых ожесточенных боевых столкновениях, за что неоднократно был отмечен боевыми государственными наградами. В последнее время воин специализировался на работе с беспилотными летательными аппаратами.

Жизнь защитника оборвалась во время выполнения очередного боевого задания. Хасан погиб вследствие прямого попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль, в котором он находился.

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На войне погиб уроженец Ичкерии Хасан, которого спасла Украина

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военнослужащие (6503) потери (4673) добровольцы (1222) война в Украине (8433)
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Неможливо пробачити росії всі ті злочини, які вона здійснила...
Вічна пам'ять герою.
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09.06.2026 19:14 Ответить
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09.06.2026 19:14 Ответить
Вічна Слава Воїну Герою України Хасану !!! Ічкерія памятай шо твої сини Воїни,воюють за Мир та Свободу і Ічкерії , в Україні !!! 🙏🇺🇦 😢
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09.06.2026 19:16 Ответить
Низький уклін Захиснику України з вільної Ічкерії!!
Памятаймо наших Героїв!!
Слава Україні!!!
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09.06.2026 19:33 Ответить
Царство Небесне ВОЇНУ!
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09.06.2026 20:20 Ответить
 
 