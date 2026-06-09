На фронті загинув військовослужбовець з Ічкерії Хасан, якого дитиною врятувала Україна
У боях за Україну загинув воїн Хасан, який у дитинстві дивом урятувався від війни в Ічкерії, пішов на фронт добровольцем після того, як російська армія вбила його вагітну дружину та знищила дім на українській землі.
Про це повідомили у спільноті "Генерал Черешня FPV", передає Цензор.НЕТ.
Дитинство в Ічкерії та порятунок в Україні
Доля Хасана була нерозривно пов’язана з трагедіями обох народів, які постраждали від агресії одного й того самого ворога — Російської Федерації. Зазначається, що його батьки загинули під час килимових бомбардувань в Ічкерії.
Чотирирічного хлопчика тоді врятувала сусідка. Жінка змогла евакуювати дитину до України, де виростила і виховала його як рідного сина. Так Україна стала для Хасана другою рідною домівкою.
Особиста трагедія воїна
Подорослішавши, Хасан зміг самостійно побудувати успішне життя, започаткував власну справу та створив родину. Проте після початку російського вторгнення в один із днів ворожа артилерія накрила його будинок, внаслідок чого чоловік в одну мить втратив усе:
-
загинула його кохана вагітна дружина та ненароджений син;
-
вщент було знищено дім в Україні та бізнес.
Від добровольця до оператора БПЛА
Після цієї втрати Хасан ухвалив єдине для себе рішення — взяти до рук зброю і піти на передову.
Він брав участь у найзапекліших бойових зіткненнях, за що неодноразово був відзначений бойовими державними нагородами. Останнім часом воїн спеціалізувався на роботі з безпілотними літальними апаратами.
Життя захисника обірвалося під час виконання чергового бойового завдання. Хасан загинув внаслідок прямого влучання ворожого FPV-дрона в автомобіль, у якому він перебував.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять герою.
Памятаймо наших Героїв!!
Слава Україні!!!