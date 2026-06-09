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Новини Втрати України
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На фронті загинув військовослужбовець з Ічкерії Хасан, якого дитиною врятувала Україна

У боях за Україну загинув воїн Хасан, який у дитинстві дивом урятувався від війни в Ічкерії, пішов на фронт добровольцем після того, як російська армія вбила його вагітну дружину та знищила дім на українській землі.

Про це повідомили у спільноті "Генерал Черешня FPV", передає Цензор.НЕТ.

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Дитинство в Ічкерії та порятунок в Україні

Доля Хасана була нерозривно пов’язана з трагедіями обох народів, які постраждали від агресії одного й того самого ворога — Російської Федерації. Зазначається, що його батьки загинули під час килимових бомбардувань в Ічкерії.

Чотирирічного хлопчика тоді врятувала сусідка. Жінка змогла евакуювати дитину до України, де виростила і виховала його як рідного сина. Так Україна стала для Хасана другою рідною домівкою.

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На війні загинув уродженець Ічкерії Хасан якого врятувала Україна

Особиста трагедія воїна

Подорослішавши, Хасан зміг самостійно побудувати успішне життя, започаткував власну справу та створив родину. Проте після початку російського вторгнення в один із днів ворожа артилерія накрила його будинок, внаслідок чого чоловік в одну мить втратив усе:

  • загинула його кохана вагітна дружина та ненароджений син;

  • вщент було знищено дім в Україні та бізнес.

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Від добровольця до оператора БПЛА

Після цієї втрати Хасан ухвалив єдине для себе рішення — взяти до рук зброю і піти на передову.

Він брав участь у найзапекліших бойових зіткненнях, за що неодноразово був відзначений бойовими державними нагородами. Останнім часом воїн спеціалізувався на роботі з безпілотними літальними апаратами.

Життя захисника обірвалося під час виконання чергового бойового завдання. Хасан загинув внаслідок прямого влучання ворожого FPV-дрона в автомобіль, у якому він перебував.

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На війні загинув уродженець Ічкерії Хасан якого врятувала Україна

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Неможливо пробачити росії всі ті злочини, які вона здійснила...
Вічна пам'ять герою.
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09.06.2026 19:14 Відповісти
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09.06.2026 19:14 Відповісти
Вічна Слава Воїну Герою України Хасану !!! Ічкерія памятай шо твої сини Воїни,воюють за Мир та Свободу і Ічкерії , в Україні !!! 🙏🇺🇦 😢
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09.06.2026 19:16 Відповісти
Низький уклін Захиснику України з вільної Ічкерії!!
Памятаймо наших Героїв!!
Слава Україні!!!
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09.06.2026 19:33 Відповісти
Царство Небесне ВОЇНУ!
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09.06.2026 20:20 Відповісти
 
 