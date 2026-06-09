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Новини Втрати України
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Кращий пілот батальйону: загинув командир екіпажу БпЛА Артур (Снікерс) Карякін

Під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку загинув випускник Кременчуцького військового ліцею 2009 року, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, молодший сержант Артур Карякін на позивний "Снікерс".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ексначальник Кременчуцького військового ліцею Володимир Поляков.

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"І знову трагічна звістка.

8 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку загинув випускник Кременчуцького військового ліцею 2009 року, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів - молодший сержант Артур КАРЯКІН, позивний "SNICKERS", - йдеться в дописі.

Загинув Артур Карякін

Також трагічну звістку підтвердив ветеран, екскомандир 116-ї бригади, голова ГО "Український військовий рух" Андрій Баранов.

"СНІКЕРС!! Братіку…

Скільки ж ми з Тобою поруч "пройшли", облітали земель Донбасу!.. Скільки надійних стрімів Ти мені забезпечив в ході виконання бойових завдань!..Скільки хлопців Ти навчив "літати", "скидувати", корегувати вогонь, вести аеророзвідку!!..Кращий "пілот" батальйону! Надійний, відповідальний, завжди там де потрібний!", - написав ветеран.

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Автор: 

Кременчук (345) втрати (4691) Полтавська область (1395) Кременчуцький район (78)
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Вічна пам'ять і пошана Герою.
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09.06.2026 13:27 Відповісти
Вічна пам'ять та Слава Герою!
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09.06.2026 14:02 Відповісти
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09.06.2026 14:26 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям. Не пробачимо.
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09.06.2026 14:28 Відповісти
 
 