РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11482 посетителя онлайн
Новости Потери Украины
3 109 2

Лучший пилот батальона: погиб командир экипажа БПЛА Артур (Сникерс) Карякин

Во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб выпускник Кременчугского военного лицея 2009 года, командир экипажа беспилотных авиационных комплексов, младший сержант Артур Карякин с позывным Сникерс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-начальник Кременчугского военного лицея Владимир Поляков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"И снова трагическая весть.

8 июня 2026 года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб выпускник Кременчугского военного лицея 2009 года, командир экипажа беспилотных авиационных комплексов - младший сержант Артур КАРЯКИН, позывной SNICKERS", - говорится в сообщении.

Погиб Артур Карякин

Также трагическую новость подтвердил ветеран, экс-командир 116-й бригады, председатель ОО "Украинское военное движение" Андрей Баранов.

"СНИКЕРС!! Братик…

Сколько же мы с Тобой рядом "прошли", облетали земли Донбасса!.. Сколько надежных стрим-трансляций Ты мне обеспечил в ходе выполнения боевых задач!.. Сколько ребят Ты научил "летать", "сбрасывать", корректировать огонь, вести аэроразведку!!..Лучший "пилот" батальона! Надежный, ответственный, всегда там, где нужен!", - написал ветеран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прикрыл собой свою группу: капитан Дмитрий Иващишин погиб во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении. ФОТО

Автор: 

Кременчуг (390) потери (4672) Полтавская область (1419) Кременчугский район (78)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять і пошана Герою.
показать весь комментарий
09.06.2026 13:27 Ответить
Вічна пам'ять та Слава Герою!
показать весь комментарий
09.06.2026 14:02 Ответить
 
 