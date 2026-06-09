Лучший пилот батальона: погиб командир экипажа БПЛА Артур (Сникерс) Карякин

Во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб выпускник Кременчугского военного лицея 2009 года, командир экипажа беспилотных авиационных комплексов, младший сержант Артур Карякин с позывным Сникерс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-начальник Кременчугского военного лицея Владимир Поляков.

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"И снова трагическая весть.

8 июня 2026 года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб выпускник Кременчугского военного лицея 2009 года, командир экипажа беспилотных авиационных комплексов - младший сержант Артур КАРЯКИН, позывной SNICKERS", - говорится в сообщении.

Также трагическую новость подтвердил ветеран, экс-командир 116-й бригады, председатель ОО "Украинское военное движение" Андрей Баранов.

"СНИКЕРС!! Братик…

Сколько же мы с Тобой рядом "прошли", облетали земли Донбасса!.. Сколько надежных стрим-трансляций Ты мне обеспечил в ходе выполнения боевых задач!.. Сколько ребят Ты научил "летать", "сбрасывать", корректировать огонь, вести аэроразведку!!..Лучший "пилот" батальона! Надежный, ответственный, всегда там, где нужен!", - написал ветеран.

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