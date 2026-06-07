Прикрыл собой свою группу: капитан Дмитрий Иващишин погиб во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении. ФОТО

Во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб капитан Дмитрий Иващишин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Обстоятельства трагической гибели

Иващишин прикрыл собой свою группу от удара вражеского FPV-дрона и получил многочисленные осколочные ранения, которые оказались смертельными. Ценой собственной жизни выполнил свой долг и погиб до проведения эвакуации. Ему было всего 29 лет.





Жизненный путь Героя

Дмитрий родился в семье военнослужащих в Николаеве. Учился в Николаевской гимназии №57, после окончания которой поступил в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Институт Дмитрий окончил с отличием, продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки и преданность избранному делу. После завершения обучения он продолжил свой путь в родном институте, посвятив себя преподавательской деятельности и подготовке будущих защитников Украины.

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Награды

За мужество, профессионализм и самоотверженную службу Дмитрий был удостоен ряда государственных и ведомственных наград.

В 2025 году он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Также он был отмечен наградой министра обороны Украины "За ранение", получил знак отличия Министерства обороны Украины "За образцовую службу", награжден почетным нагрудным знаком "Иду на ВИ" 1 степени, знаком отличия за оборону Украины, знаком отличия "участника боевых действий", "Почетным знаком отличия командира воинской части" (посмертно) и другими военными наградами, грамотами и знаками отличия за добросовестную службу, личное мужество и защиту независимости Украины.

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Капитан Дмитрий Иващишин был не только мужественным офицером и воином, но и человеком, который постоянно стремился к развитию и совершенствованию. Он принадлежал к тем военным, для которых служба была не просто профессией, а делом жизни. Дмитрий постоянно учился, осваивал новые знания, совершенствовал профессиональные навыки и стремился быть максимально эффективным командиром для своих побратимов. Его отличали ответственность, решительность, дисциплина и безграничная преданность своей стране.

Побратимы вспоминают Дмитрия как надежного друга, лидера и офицера, который всегда был готов взять ответственность на себя и никогда не оставлял своих людей в беде.