Прикрив собою свою групу: капітан Дмитро Іващишин загинув під час виконання бойового завдання на Краматорському напрямку. ФОТО

Під час виконання бойового завдання на Краматорському напрямку загинув капітан Дмитро Іващишин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обставини трагічної загибелі

Іващишин прикрив собою свою групу від удару ворожого FPV-дрона та отримав численні уламкові поранення, які виявилися смертельними. Ціною власного життя виконав свій обов’язок та загинув до проведення евакуації. Йому було лише 29 років.





Життєвий шлях Героя

Дмитро народився у родині військовослужбовців у Миколаєві. Навчався у Миколаївській гімназії №57, після закінчення якої вступив до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інститут Дмитро закінчив з відзнакою, продемонструвавши високий рівень професійної підготовки та відданість обраній справі. Після завершення навчання він продовжив свій шлях у рідному інституті, присвятивши себе викладацькій діяльності та підготовці майбутніх захисників України.

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Нагороди

За мужність, професіоналізм та самовіддану службу Дмитро був удостоєний низки державних і відомчих нагород.

У 2025 році його нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Також він був відзначений нагородою міністра оборони України "За поранення", отримав відзнаку Міністерства оборони України "За зразкову службу", нагороджений почесним нагрудним знаком "Іду на ВИ" 1 ступеня, відзнакою за оборону України, відзнакою "учасника бойових дій", "Почесною відзнакою командира військової частини (посмертно) та іншими військовими нагородами, грамотами й відзнаками за сумлінну службу, особисту мужність і захист незалежності України.

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Капітан Дмитро Іващишин був не лише мужнім офіцером і воїном, а й людиною, яка постійно прагнула розвитку та вдосконалення. Він належав до тих військових, для яких служба була не просто професією, а справою життя. Дмитро постійно навчався, опановував нові знання, удосконалював професійні навички та прагнув бути максимально ефективним командиром для своїх побратимів. Його вирізняли відповідальність, рішучість, дисципліна та безмежна відданість своїй країні.

Побратими згадують Дмитра як надійного друга, лідера та офіцера, який завжди був готовий взяти відповідальність на себе й ніколи не залишав своїх людей у біді.