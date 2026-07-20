В Вильнюсе простились с литовским добровольцем Игнасом Кайлюсом, погибшим при защите Украины, - СМИ

В Вильнюсе состоялась церемония прощания с литовским добровольцем Игнасом Кайлюсом, погибшим, сражаясь в составе Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. Почтить память 25-летнего военнослужащего пришли десятки людей, среди которых были руководители государства и военного командования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас подчеркнул, что Кайлюс хорошо осознавал значение борьбы Украины против российской агрессии. По его словам, Украина сегодня защищает не только собственную свободу, но и безопасность и независимость всей Европы.

От имени президента Литвы Гитанаса Науседы к гробу добровольца возложили венок. В своем обращении глава государства отметил, что Игнас Кайлюс сознательно выбрал путь борьбы за свободу Украины, а его мужество, самопожертвование и преданность принципам навсегда останутся примером гражданского долга.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс назвал погибшего "смелым и свободолюбивым молодым человеком", который решил сражаться там, где свобода требует наибольшей жертвы.

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Игнас Кайлюс вступил в Вооруженные силы Украины в феврале 2026 года. Он служил помощником гранатометчика в пехотном подразделении, сформированном преимущественно из добровольцев из Бразилии и Колумбии. Военный пропал без вести после выхода на боевое задание 2 июня. Незадолго до потери связи район его нахождения попал под российский обстрел, а впоследствии подтвердилась его гибель.

Кайлюс стал третьим гражданином Литвы, погибшим на войне в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ. Ранее на фронте погибли литовские добровольцы Тадас Тумас и Томас Валентелис.

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