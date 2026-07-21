Защищая Украину, погиб украинский актер Евгений Бушмакин. ФОТО

21 июля стало известно о гибели на войне 45-летнего украинского военного, актера, звезды фильма "Герой моего времени" Евгения Бушмакина.

Об этом сообщила его подруга, украинская режиссер Антонина Ноябрева, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробнее об актере

Евгений Бушмакин родился в Полтаве. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств по специальности "режиссер, преподаватель".

Он сыграл главную роль в картине "День Независимости" (2012) - короткометражном трагикомедийном фильме режиссера Тони Ноябревой, для которой эта работа стала дебютной в кино.

Также Евгений сыграл главную роль в полнометражном дебюте Ноябревой - в фильме "Герой моего времени" (2018). За последний фильм актер был номинирован на премию "Золотая Дзига".

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Фильмы, в которых снялся Евгений Бушмакин

"Крепость"

"Художник"

"Любовь и пламя"

"АТП Перевозчики"

"Пес Альф"

"Папа"

"Ты меня любишь?"

"Первые дни"

"Секс, Инста и ВНО"

"Стажер"

"Сумасшедшая свадьба 2"

"Ты только верь"

"Потерянные воспоминания"

"Чужая жизнь"

"Фантом"

"Любовь без памяти"

"Герой моего времени"

"В плену лжи" и другие.

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