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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, погиб украинский актер Евгений Бушмакин. ФОТО

21 июля стало известно о гибели на войне 45-летнего украинского военного, актера, звезды фильма "Герой моего времени" Евгения Бушмакина.

Об этом сообщила его подруга, украинская режиссер Антонина Ноябрева, сообщает Цензор.НЕТ.

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На фронте погиб актёр Евгений Бушмакин

Подробнее об актере

Евгений Бушмакин родился в Полтаве. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств по специальности "режиссер, преподаватель".

Он сыграл главную роль в картине "День Независимости" (2012) - короткометражном трагикомедийном фильме режиссера Тони Ноябревой, для которой эта работа стала дебютной в кино.

Также Евгений сыграл главную роль в полнометражном дебюте Ноябревой - в фильме "Герой моего времени" (2018). За последний фильм актер был номинирован на премию "Золотая Дзига".

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На фронте погиб актёр Евгений Бушмакин

Фильмы, в которых снялся Евгений Бушмакин

  • "Крепость"
  • "Художник"
  • "Любовь и пламя"
  • "АТП Перевозчики"
  • "Пес Альф"
  • "Папа"
  • "Ты меня любишь?"
  • "Первые дни"
  • "Секс, Инста и ВНО"
  • "Стажер"
  • "Сумасшедшая свадьба 2"
  • "Ты только верь"
  • "Потерянные воспоминания"
  • "Чужая жизнь"
  • "Фантом"
  • "Любовь без памяти"
  • "Герой моего времени"
  • "В плену лжи" и другие.

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Автор: 

актер (290) потери (4699) война в Украине (8717)
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Топ комментарии
+19
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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21.07.2026 16:18 Ответить
+13
Сумно, як завжди, при звістці про загибель співвітчизника і воїна! Але обурює, коли пані кіномисткиня та інші чомусь вважають, що трактористи, пекарі, юристи, медики та інші представники "прозаїчних" професій більше навчені воювати, аніж люди мистецтва. Оце "не вмів воювати" харить неймовірно! А хто з нас умів воювати до п#дарського вторгнення?
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21.07.2026 16:40 Ответить
+7
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21.07.2026 16:34 Ответить

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