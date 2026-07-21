Защищая Украину, погиб украинский актер Евгений Бушмакин. ФОТО
21 июля стало известно о гибели на войне 45-летнего украинского военного, актера, звезды фильма "Герой моего времени" Евгения Бушмакина.
Об этом сообщила его подруга, украинская режиссер Антонина Ноябрева, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее об актере
Евгений Бушмакин родился в Полтаве. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств по специальности "режиссер, преподаватель".
Он сыграл главную роль в картине "День Независимости" (2012) - короткометражном трагикомедийном фильме режиссера Тони Ноябревой, для которой эта работа стала дебютной в кино.
Также Евгений сыграл главную роль в полнометражном дебюте Ноябревой - в фильме "Герой моего времени" (2018). За последний фильм актер был номинирован на премию "Золотая Дзига".
Фильмы, в которых снялся Евгений Бушмакин
- "Крепость"
- "Художник"
- "Любовь и пламя"
- "АТП Перевозчики"
- "Пес Альф"
- "Папа"
- "Ты меня любишь?"
- "Первые дни"
- "Секс, Инста и ВНО"
- "Стажер"
- "Сумасшедшая свадьба 2"
- "Ты только верь"
- "Потерянные воспоминания"
- "Чужая жизнь"
- "Фантом"
- "Любовь без памяти"
- "Герой моего времени"
- "В плену лжи" и другие.
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