Из-за российских обстрелов без света остаются потребители в восьми областях, - "Укрэнерго"
По состоянию на утро 22 июля в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остаются потребители в восьми областях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
По данным компании, новые отключения электроэнергии зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там, где это позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.
В то же время в"Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии сократилось. По состоянию на 09:30 22 июля оно было на 8,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причиной стало понижение температуры воздуха, что снизило потребность в использовании кондиционеров.
Кроме того, суточный максимум потребления 21 июля был на 1,5% ниже, чем днем ранее.
Энергетики призвали украинцев по возможности пользоваться мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00.
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