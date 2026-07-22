Из-за российских обстрелов без света остаются потребители в восьми областях, - "Укрэнерго"

По состоянию на утро 22 июля в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остаются потребители в восьми областях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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По данным компании, новые отключения электроэнергии зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там, где это позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.

В то же время в"Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии сократилось. По состоянию на 09:30 22 июля оно было на 8,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причиной стало понижение температуры воздуха, что снизило потребность в использовании кондиционеров.

Кроме того, суточный максимум потребления 21 июля был на 1,5% ниже, чем днем ранее.

Энергетики призвали украинцев по возможности пользоваться мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00.

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