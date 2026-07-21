Из-за российских обстрелов без света остались потребители в пяти областях, - "Укрэнерго"

В результате российских атак с использованием дронов и артиллерии к утру 21 июля без электроснабжения остались потребители в пяти областях Украины. Аварийно-восстановительные работы ведутся везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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По данным компании, новые отключения электроэнергии из-за российских обстрелов зафиксированы в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Энергетики уже приступили к ремонту поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, непогода также вызвала локальные перебои с электроснабжением. Из-за гроз и сильных порывов ветра полностью или частично без света остались четыре населенных пункта в Полтавской и Николаевской областях. Бригады облэнерго восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что общий уровень потребления электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям. По состоянию на 09:30 21 июля он оставался на уровне предыдущих суток.

При этом в воскресенье, 20 июля, вечерний максимум потребления был на 4,3% выше, чем в пятницу, 17 июля. В энергокомпании объясняют это традиционным увеличением нагрузки в начале рабочей недели.

Энергетики также рекомендуют пользоваться энергоемкими электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 15:00.

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