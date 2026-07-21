Через російські обстріли без світла залишилися споживачі у п’яти областях, - "Укренерго"

Внаслідок російських дронових та артилерійських атак на ранок 21 липня без електропостачання залишилися споживачі у п'яти областях України. Аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".

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За даними компанії, нові знеструмлення через російські обстріли зафіксовані у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики вже розпочали ремонт пошкодженої інфраструктури.

Окрім цього, негода також спричинила локальні перебої з електропостачанням. Через грози та сильні пориви вітру повністю або частково без світла залишилися чотири населені пункти у Полтавській та Миколаївській областях. Бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Водночас в "Укренерго" зазначають, що загальний рівень споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 21 липня він залишався на рівні попередньої доби.

Разом із тим у неділю, 20 липня, вечірній максимум споживання був на 4,3% вищим, ніж у п'ятницю, 17 липня. В енергокомпанії пояснюють це традиційним збільшенням навантаження на початку робочого тижня.

Енергетики також рекомендують користуватися енергоємними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00.

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