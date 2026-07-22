Через російські обстріли без світла залишаються споживачі у восьми областях, - "Укренерго"

Станом на ранок 22 липня внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру без електропостачання залишаються споживачі у восьми областях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".

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За даними компанії, нові знеструмлення зафіксовано у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії зменшилося. Станом на 09:30 22 липня воно було на 8,5% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Причиною стало зниження температури повітря, що зменшило потребу у використанні кондиціонерів.

Крім того, добовий максимум споживання 21 липня був на 1,5% нижчим, ніж днем раніше.

Енергетики закликали українців за можливості користуватися потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

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