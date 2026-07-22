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Новости Сотрудничество с МВФ
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МВФ предложил начать повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения с 2027 года

МВФ предложил начать повышение тарифов на газ

Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, сообщает РБК-Украина.

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Подробности

Перед пересмотром тарифов Украина должна создать эффективную систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств. Повышение тарифов должно помочь финансировать восстановление энергетической инфраструктуры.

Украина должна оценить действующие механизмы поддержки потребителей до конца февраля 2027 года.

В долгосрочной перспективе МВФ выступает за полную либерализацию цен на энергоресурсы, считая, что рыночное ценообразование поможет привлечь частные инвестиции в восстановление энергетики.

Повышение тарифов, по мнению МВФ, должно способствовать:

  • финансированию восстановления энергетической инфраструктуры;

  • сокращению задолженности предприятий энергетического сектора;

  • сокращению объема скрытых бюджетных субсидий.

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Автор: 

МВФ (3289) Украина (44592) Тарифы на электроэнергию (2404) Тарифы на газ (345)
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Топ комментарии
+13
МВФ скаже потім що ми цього не казали.
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22.07.2026 13:40 Ответить
+9
А це дійсно вони кажуть, чи , як звичайно, наші "чудять", а спихують на МВФ?
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22.07.2026 13:43 Ответить
+7
як вставити відео де Зеля посилає у дупу .... МВФ ?
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22.07.2026 13:38 Ответить

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