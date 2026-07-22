МВФ запропонував розпочати підвищення тарифів на газ та світло для населення з 2027 року
Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленому меморандумі про співпрацю України з МВФ, повідомляє РБК-Україна.
Подробиці
Перед переглядом тарифів Україна має створити ефективну систему адресної підтримки соціально вразливих домогосподарств. Підвищення тарифів має допомогти фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури.
Україна має оцінити чинні механізми підтримки споживачів до кінця лютого 2027 року.
У довгостроковій перспективі МВФ виступає за повну лібералізацію цін на енергоресурси, вважаючи, що ринкове ціноутворення допоможе залучити приватні інвестиції у відновлення енергетики.
Підвищення тарифів, на думку МВФ, має сприяти:
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фінансуванню відновлення енергетичної інфраструктури;
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скороченню заборгованості підприємств енергетичного сектора;
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зниженню обсягу прихованих бюджетних субсидій.
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