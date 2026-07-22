Лев напал на ребенка в реабилитационном центре на Полтавщине: мальчику сделали операцию, - СМИ
В поселке Котельва Полтавской области лев ранил малолетнего мальчика на территории одного из центров реабилитации диких животных. Ребенка госпитализировали и прооперировали.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспильного", инцидент произошел 21 июля около 14:00.
По предварительной информации правоохранительных органов, мальчика травмировал лев, находившийся в центре реабилитации диких животных. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
Пострадавшего доставили в Детскую городскую клиническую больницу Полтавы. Медицинский директор учреждения Елена Ананевич сообщила, что мальчик получил травмы нижних конечностей.
После госпитализации ребенку провели операцию. Сейчас мальчик находится в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии и остается под постоянным наблюдением врачей. Рядом с ним находятся родители.
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