Лев напав на дитину в реабілітаційному центрі на Полтавщині: хлопчика прооперували, - ЗМІ

У селищі Котельва Полтавської області лев травмував малолітнього хлопчика на території одного з центрів реабілітації диких тварин. Дитину госпіталізували та прооперували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Суспільного, подія сталася 21 липня близько 14:00.

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За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчика травмував лев, який перебував у центрі реабілітації диких тварин. Поліція встановлює всі обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Постраждалого доставили до Дитячої міської клінічної лікарні Полтави. Медична директорка закладу Олена Ананевич повідомила, що хлопчик отримав травми нижніх кінцівок.

Після госпіталізації дитину прооперували. Наразі хлопчик перебуває у відділенні інтенсивної терапії у стабільному стані та залишається під постійним наглядом лікарів. Поруч із ним перебувають батьки.

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