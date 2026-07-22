1 148 31
Кабмин одобрил назначение Тимура Ткаченко главой Киевской ОГА
В среду, 22 июля, Кабинет Министров одобрил назначение бывшего руководителя КГВА Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной государственной администрации.
Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Новый глава КОВА
"Согласовано назначение Ткаченко Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 16 июля президент Владимир Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности главы Киевской городской военной администрации.
Топ комментарии
+12 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий22.07.2026 22:54 Ответить Ссылка
+11 Стен Вел
показать весь комментарий22.07.2026 22:47 Ответить Ссылка
+8 василий перов
показать весь комментарий22.07.2026 22:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль