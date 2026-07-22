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Новости Назначение глав ОГА
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Кабмин одобрил назначение Тимура Ткаченко главой Киевской ОГА

тимур,ткаченко

В среду, 22 июля, Кабинет Министров одобрил назначение бывшего руководителя КГВА Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

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Новый глава КОВА 

"Согласовано назначение Ткаченко Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Напомним, что 16 июля президент Владимир Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности главы Киевской городской военной администрации.

Читайте также: Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности главы КГВА

Автор: 

Кабмин (13891) Киевская область (4759) назначение (2195) Ткаченко Тимур (29)
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Топ комментарии
+12
Цей смаглявий пNздюк намагався бикувати на попередній посаді, але був посланий киянами на×уй.
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22.07.2026 22:54 Ответить
+11
Мій мер і керівник міста Кличко! Заберіть НАХ чебурека!
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22.07.2026 22:47 Ответить
+8
блед, по ходу це хламідія виписав чебурека зі свого кішлака керувати українцями оце так гідність та шана
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22.07.2026 22:53 Ответить

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