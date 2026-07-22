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Новини Призначення голів ОДА
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Кабмін погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської ОВА

тимур,ткаченко

У середу, 22 липня, Кабінет Міністрів погодив призначення колишнього керівника КМВА Ткаченка Тимура головою Київської ОВА.

Про це повідомив у телеграм постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий голова КОВА 

"Погоджено призначення Ткаченка Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, що 16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.

Читайте також: Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови КМВА

Автор: 

Кабмін (14326) Київська область (4728) призначення (2380) Ткаченко Тимур (44)
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Топ коментарі
+6
Мій мер і керівник міста Кличко! Заберіть НАХ чебурека!
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22.07.2026 22:47 Відповісти
+6
блед, по ходу це хламідія виписав чебурека зі свого кішлака керувати українцями оце так гідність та шана
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22.07.2026 22:53 Відповісти
+6
Цей смаглявий пNздюк намагався бикувати на попередній посаді, але був посланий киянами на×уй.
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22.07.2026 22:54 Відповісти

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