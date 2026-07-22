Кабмін погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської ОВА
У середу, 22 липня, Кабінет Міністрів погодив призначення колишнього керівника КМВА Ткаченка Тимура головою Київської ОВА.
Про це повідомив у телеграм постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Новий голова КОВА
"Погоджено призначення Ткаченка Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.
Що передувало?
Нагадаємо, що 16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.
Топ коментарі
+6 Стен Вел
показати весь коментар22.07.2026 22:47 Відповісти Посилання
+6 василий перов
показати весь коментар22.07.2026 22:53 Відповісти Посилання
+6 Luka Lukich #363772
показати весь коментар22.07.2026 22:54 Відповісти Посилання
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