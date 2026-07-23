Скрыл в декларации активы на 25 миллионов гривен: объявлено подозрение бывшему руководителю госпредприятия
Полицейские сообщили о подозрении бывшему руководителю госпредприятия: он скрыл в декларации активы на сумму почти 25 млн гривен:
Бывший чиновник в декларациях за 2024 и 2025 годы не указал шесть автомобилей, среди которых Lamborghini Murcielago, BMW M8 и Audi RS7, дополнительные доходы, доходы жены-предпринимательницы, финансовые обязательства, а также указал недостоверные сведения о заработной плате, сообщает Цензор.НЕТ.
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Общая сумма недостоверных сведений составляет почти 25 миллионов гривен.
Следователи полиции Киева сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Ранее фигуранту также сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и присвоении имущества. По данным следствия, он вместе с сообщниками организовал схему присвоения средств арендаторов государственного предприятия, нанеся ущерб в размере 5,7 миллиона гривен.
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