Приховав у декларації активи на 25 мільйонів гривень: оголошено підозру екскерівнику держпідприємства

Поліцейські повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства: він приховав у декларації активи на майже 25 млн гривень:

Експосадовець у деклараціях за 2024 та 2025 роки не вказав шість автомобілів, серед яких Lamborghini Murcielago, BMW M8 та Audi RS7, додаткові доходи, доходи дружини-підприємниці, фінансові зобов’язання та зазначив недостовірні відомості про заробітну плату, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Загальна сума недостовірних відомостей становить майже 25 мільйонів гривень.

Слідчі поліції Києва повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Раніше фігуранту також повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та привласненні майна. За даними слідства, він разом зі спільниками організував схему привласнення коштів орендарів державного підприємства, завдавши збитків на 5,7 мільйона гривень.

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