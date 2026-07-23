В Беларуси после 3,5 лет колонии освободили политзаключенного Лебедько, - СМИ

В Беларуси после отбытия наказания вышел на свободу политзаключенный Артем Лебедько, которого режим Александра Лукашенко приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об освобождении сообщил отец Артема - белорусский политик Анатолий Лебедько.

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В августе 2023 года белорусский суд признал Артема Лебедько виновным в якобы "финансировании деятельности экстремистского формирования" и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.

Лебедько был задержан 28 марта 2022 года. Сначала его арестовали по обвинению в "мелком хулиганстве", после чего несколько раз продлевали административный арест, а впоследствии перевели под стражу уже в рамках уголовного дела.

По версии белорусского следствия, мужчина якобы осуществил ряд денежных переводов трем организациям, которые власти Беларуси признали "экстремистскими", а также переводил средства через Facebook.

В ходе судебного процесса Артем Лебедько свою вину не признал. Он заявил, что уголовное преследование связано не с его действиями, а с политической деятельностью отца.

Анатолий Лебедько является советником лидера белорусской демократической оппозиции Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы и межпарламентского сотрудничества.

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