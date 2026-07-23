У Білорусі після 3,5 року колонії звільнили політв’язня Лебедька, - ЗМІ

У Білорусі після відбуття покарання вийшов на свободу політв'язень Артем Лебедько, якого режим Олександра Лукашенка засудив до 3,5 року колонії суворого режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про звільнення повідомив батько Артема – білоруський політик Анатолій Лебедько.

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У серпні 2023 року білоруський суд визнав Артема Лебедька винним у нібито "фінансуванні діяльності екстремістського формування" та призначив йому три з половиною роки позбавлення волі.

Лебедька затримали 28 березня 2022 року. Спочатку його заарештували за звинуваченням у "дрібному хуліганстві", після чого кілька разів продовжували адміністративний арешт, а згодом перевели під варту вже в межах кримінальної справи.

За версією білоруського слідства, чоловік нібито здійснив низку грошових переказів трьом організаціям, які влада Білорусі визнала "екстремістськими", а також переказував кошти через Facebook.

Під час судового процесу Артем Лебедько своєї вини не визнав. Він заявив, що кримінальне переслідування пов'язане не з його діями, а з політичною діяльністю батька.

Анатолій Лебедько є радником лідерки білоруської демократичної опозиції Світлани Тихановської з питань конституційної реформи та міжпарламентської співпраці.

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