Драпатый, наверное, один из немногих командиров, о котором отзываются хорошо и почти не говорят ничего плохого, - Фирсов

Бывший народный депутат и офицер полка беспилотных систем "Kraken 1654" Третьего армейского корпуса Егор Фирсов считает, что командующий Михаил Драпатый для эффективной работы нуждается в инструментах.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Назначение Драпатого: "глоток свежего воздуха" для ВСУ или новая политическая фигура?".

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Фирсов отметил, что впервые услышал о Михаиле Драпатом еще в начале полномасштабной войны в 2023 году.

"Тогда мой комбриг мне что-то эмоционально объяснял и, критикуя другого командира, сказал такую фразу: "Это не как Драпатый, который сам схватил РПГ и выстрелил из него по колонне танков". Я ее запомнил, хотя тогда и не знал, о ком идет речь. Вообще я знаком с десятками военнослужащих, которые пересекались с Драпатым с 2014 года. Это, наверное, один из немногих командиров, о котором отзываются хорошо и почти не говорят ничего плохого.

Он всегда был в гуще событий и пересекался с большим количеством военных - то в боевых, то в полевых условиях. Это важно. Многие из тех, кто его знает, говорят, что он четко понимает потребности как взвода, так и отдельного солдата в окопе. Вот самая главная история. Вот чего не хватает в дискуссии вокруг министра обороны и Главнокомандующего? Фокуса на передовой, на солдатах. Это такие "клетки нашего организма", которые держат фронт. Наверное, Драпатый знает и понимает, что именно им нужно", - пояснил военный.

По словам Фирсова, у Драпатого есть огромный опыт, начиная с 2014 года и заканчивая командованием Сухопутными войсками.

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"А также это "вертолетный обзор" - стратегическое видение. Но ему нужны инструменты, с помощью которых можно реализовывать эту стратегию. То есть мобилизационный ресурс, необходимые средства, начиная с дронов и заканчивая самолётами, артиллерией и так далее. Ещё нужно и определённое аппаратное, политическое влияние.

То есть чтобы его полномочия не были какими-то урезанными, чтобы он не был ограничен, к примеру, заместителями, которых ему могут навязать. Нужно, чтобы ему дали работать. Тогда человек на этой должности сможет максимально качественно проявить себя. Если же полномочия будут урезаны, с каким-то давлением со стороны тех же политиков, конечно, ни к чему хорошему это не приведет. Но в целом скажу, что впечатление от Драпатого положительное. Это назначение сейчас вселяет надежду, что в Вооруженных Силах может появиться такой "глоток свежего воздуха" - то есть теперь определенные процессы, которые не решались, будут двигаться в нужном направлении", - добавил он.

Материал о кадровых изменениях в Минобороны и Генштабе читайте по ссылке.

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