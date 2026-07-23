Сын Василия Стуса поддержал появление поэта на новой банкноте номиналом 2000 гривен
Сын украинского поэта-диссидента Василия Стуса Дмитрий Стус поддержал решение Национального банка Украины посвятить новую банкноту номиналом 2000 гривен своему отцу. Соответствующую позицию он высказал после встречи с главой НБУ Андреем Пышным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в общественном объединении "СтусЦентр".
Встреча состоялась 21 июля. В ней также приняли участие представители Национального банка и представитель Lobby Club Сергей Колесник.
В ходе переговоров стороны обсудили концепцию будущей банкноты, ее символику и роль в популяризации личности Василия Стуса. Также было подтверждено общее стремление достойно почтить память поэта и достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве между НБУ, "СтусЦентром" и Lobby Club в рамках культурных проектов.
Дмитрий Стус положительно оценил решение Нацбанка и подчеркнул, что Василий Стус стал для многих украинцев символом человеческого и национального достоинства, которое необходимо отстаивать при любых обстоятельствах.
В "СтусЦентре" также поблагодарили Национальный банк за открытость к диалогу и готовность к сотрудничеству, отметив, что именно партнерство является основой для реализации важных общественных и культурных инициатив.
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Співпраця з проєктами, пов'язаними з оточенням Медведчука
У 2006-2013 роках Дмитро Стус був головним редактором журналу «Київська Русь». Генеральним директором видавництва на той час виступав Володимир Рубан - соратник Медведчука (пізніше затриманий за підозрою в підготовці терактів). Крім того, Стус-молодший потрапляв у скандал через участь у журі поетичного конкурсу, який фінансувався структурами Медведчука.
Така публічна позиція - відмова від прямого засудження Медведчука за суд 1980 року та звинувачення українських патріотів у «політиканстві» - стала причиною того, що частина суспільства звинувачує Дмитра Стуса у кон'юнктурності та зраді пам'яті власного батька.