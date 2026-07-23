Сын Василия Стуса поддержал появление поэта на новой банкноте номиналом 2000 гривен

Сын украинского поэта-диссидента Василия Стуса Дмитрий Стус поддержал решение Национального банка Украины посвятить новую банкноту номиналом 2000 гривен своему отцу. Соответствующую позицию он высказал после встречи с главой НБУ Андреем Пышным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в общественном объединении "СтусЦентр".

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Встреча состоялась 21 июля. В ней также приняли участие представители Национального банка и представитель Lobby Club Сергей Колесник.

В ходе переговоров стороны обсудили концепцию будущей банкноты, ее символику и роль в популяризации личности Василия Стуса. Также было подтверждено общее стремление достойно почтить память поэта и достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве между НБУ, "СтусЦентром" и Lobby Club в рамках культурных проектов.

Дмитрий Стус положительно оценил решение Нацбанка и подчеркнул, что Василий Стус стал для многих украинцев символом человеческого и национального достоинства, которое необходимо отстаивать при любых обстоятельствах.

В "СтусЦентре" также поблагодарили Национальный банк за открытость к диалогу и готовность к сотрудничеству, отметив, что именно партнерство является основой для реализации важных общественных и культурных инициатив.

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