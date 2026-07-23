Син Василя Стуса підтримав появу поета на новій банкноті номіналом 2000 гривень
Син українського поета-дисидента Василя Стуса Дмитро Стус підтримав рішення Національного банку України присвятити нову банкноту номіналом 2000 гривень своєму батькові. Відповідну позицію він висловив після зустрічі з головою НБУ Андрієм Пишним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у громадській спілці "СтусЦентр".
Зустріч відбулася 21 липня. У ній також взяли участь представники Національного банку та представник Lobby Club Сергій Колісник.
Під час переговорів сторони обговорили концепцію майбутньої банкноти, її символіку та роль у популяризації постаті Василя Стуса. Також було підтверджено спільне прагнення гідно вшанувати пам'ять поета та досягнуто домовленості про подальшу співпрацю між НБУ, "СтусЦентром" і Lobby Club у культурних проєктах.
Дмитро Стус позитивно оцінив рішення Нацбанку та наголосив, що Василь Стус став для багатьох українців символом людської й національної гідності, яку необхідно відстоювати за будь-яких обставин.
У "СтусЦентрі" також подякували Національному банку за відкритість до діалогу та готовність до співпраці, зазначивши, що саме партнерство є основою для реалізації важливих суспільних і культурних ініціатив.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Співпраця з проєктами, пов'язаними з оточенням Медведчука
У 2006-2013 роках Дмитро Стус був головним редактором журналу «Київська Русь». Генеральним директором видавництва на той час виступав Володимир Рубан - соратник Медведчука (пізніше затриманий за підозрою в підготовці терактів). Крім того, Стус-молодший потрапляв у скандал через участь у журі поетичного конкурсу, який фінансувався структурами Медведчука.
Така публічна позиція - відмова від прямого засудження Медведчука за суд 1980 року та звинувачення українських патріотів у «політиканстві» - стала причиною того, що частина суспільства звинувачує Дмитра Стуса у кон'юнктурності та зраді пам'яті власного батька.