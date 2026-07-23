Син Василя Стуса підтримав появу поета на новій банкноті номіналом 2000 гривень

Син українського поета-дисидента Василя Стуса Дмитро Стус підтримав рішення Національного банку України присвятити нову банкноту номіналом 2000 гривень своєму батькові. Відповідну позицію він висловив після зустрічі з головою НБУ Андрієм Пишним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у громадській спілці "СтусЦентр".

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Зустріч відбулася 21 липня. У ній також взяли участь представники Національного банку та представник Lobby Club Сергій Колісник.

Під час переговорів сторони обговорили концепцію майбутньої банкноти, її символіку та роль у популяризації постаті Василя Стуса. Також було підтверджено спільне прагнення гідно вшанувати пам'ять поета та досягнуто домовленості про подальшу співпрацю між НБУ, "СтусЦентром" і Lobby Club у культурних проєктах.

Дмитро Стус позитивно оцінив рішення Нацбанку та наголосив, що Василь Стус став для багатьох українців символом людської й національної гідності, яку необхідно відстоювати за будь-яких обставин.

У "СтусЦентрі" також подякували Національному банку за відкритість до діалогу та готовність до співпраці, зазначивши, що саме партнерство є основою для реалізації важливих суспільних і культурних ініціатив.

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