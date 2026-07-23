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Новини Банкнота у 2000 гривень
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Син Василя Стуса підтримав появу поета на новій банкноті номіналом 2000 гривень

Дмитро Стус схвалив рішення НБУ випустити 2000 гривень із портретом батька

Син українського поета-дисидента Василя Стуса Дмитро Стус підтримав рішення Національного банку України присвятити нову банкноту номіналом 2000 гривень своєму батькові. Відповідну позицію він висловив після зустрічі з головою НБУ Андрієм Пишним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у громадській спілці "СтусЦентр".

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Зустріч відбулася 21 липня. У ній також взяли участь представники Національного банку та представник Lobby Club Сергій Колісник.

Під час переговорів сторони обговорили концепцію майбутньої банкноти, її символіку та роль у популяризації постаті Василя Стуса. Також було підтверджено спільне прагнення гідно вшанувати пам'ять поета та досягнуто домовленості про подальшу співпрацю між НБУ, "СтусЦентром" і Lobby Club у культурних проєктах.

Дмитро Стус позитивно оцінив рішення Нацбанку та наголосив, що Василь Стус став для багатьох українців символом людської й національної гідності, яку необхідно відстоювати за будь-яких обставин.

У "СтусЦентрі" також подякували Національному банку за відкритість до діалогу та готовність до співпраці, зазначивши, що саме партнерство є основою для реалізації важливих суспільних і культурних ініціатив.

Читайте: НБУ змінить напис на новій банкноті у 2000 гривень після критики через шрифт, пов’язаний із РФ, - Пишний

Автор: 

банкнота (167) гроші (1056) НБУ (10945) Стус Василь (72)
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Топ коментарі
+8
Це той син, що Януковича облизував?
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23.07.2026 12:59 Відповісти
+6
Ще гірше, продався Медведчуку.
Співпраця з проєктами, пов'язаними з оточенням Медведчука
У 2006-2013 роках Дмитро Стус був головним редактором журналу «Київська Русь». Генеральним директором видавництва на той час виступав Володимир Рубан - соратник Медведчука (пізніше затриманий за підозрою в підготовці терактів). Крім того, Стус-молодший потрапляв у скандал через участь у журі поетичного конкурсу, який фінансувався структурами Медведчука.
Така публічна позиція - відмова від прямого засудження Медведчука за суд 1980 року та звинувачення українських патріотів у «політиканстві» - стала причиною того, що частина суспільства звинувачує Дмитра Стуса у кон'юнктурності та зраді пам'яті власного батька.
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23.07.2026 13:21 Відповісти
+3
Банкноти ще нема в обігу, а інакше як "двушечка" її не називають.
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23.07.2026 13:46 Відповісти

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