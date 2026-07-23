Пытал гражданского в захваченном санатории: очередному оккупанту сообщено о подозрении

ГУНП в Херсонской области сообщило о предъявлении подозрения российскому оккупанту, который подверг пыткам гражданского мужчину на временно оккупированной территории Скадовского района.

Подробное досье на оккупанта обнародовала "Книга палачей украинского народа", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто подозреваемый

Жунусов Жаслан Уразович - уроженец села Черноречье Оренбургского района Оренбургской области.

На момент совершения преступления занимал должность гранатометчика в 1253-м мотострелковом полку 18-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Обстоятельства преступления

16 сентября ночью оккупант вместе с как минимум двумя неустановленными вооруженными военнослужащими прибыл по месту временного проживания потерпевшего с целью проведения обыска. Жунусов нанес потерпевшему два удара прикладом автомата в область грудной клетки, один удар кулаком в лицо и один удар ногой по правой ноге, от чего мужчина упал на пол.

После этого Жунусов начал требовать информацию о том, где можно приобрести алкоголь. Не получив ответа, россиянин произвел не менее пяти выстрелов из автомата в потолок над потерпевшим.

Через два месяца, вечером 22 ноября 2022 года, Жунусов и еще двое вооружённых военнослужащих РФ вернулись к мужчине.

Они заставили его сесть в машину и доставили в захваченный оккупантами санаторий "Гопри", который использовался россиянами как место незаконного содержания под стражей и пыток.

Во дворе санатория Жунусов сначала несколько раз ударил мужчину, а затем совместно с четырьмя другими военными в течение трёх часов допрашивал потерпевшего, не позволяя ему поднимать голову. Они пытались склонить его к сотрудничеству и выяснить информацию об участниках антитеррористической операции и местах дислокации украинских диверсионных групп.

Впоследствии, не получив желаемой информации, пострадавшего отпустили домой.

Подозрение

Жунусову сообщили о подозрении - нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с гражданским населением.

Его действия расцениваются как нарушение международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения и Дополнительного протокола I, поскольку они включали насилие, угрозы убийством, телесные наказания и пытки с целью получения информации.

Читайте также: Пытал и грабил мирных жителей во время оккупации Киевской области: заочно сообщено о подозрении еще одному рашисту, - СБУ. ФОТО