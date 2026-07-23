Пытал гражданского в захваченном санатории: очередному оккупанту сообщено о подозрении
ГУНП в Херсонской области сообщило о предъявлении подозрения российскому оккупанту, который подверг пыткам гражданского мужчину на временно оккупированной территории Скадовского района.
Подробное досье на оккупанта обнародовала "Книга палачей украинского народа", сообщает Цензор.НЕТ.
Кто подозреваемый
Жунусов Жаслан Уразович - уроженец села Черноречье Оренбургского района Оренбургской области.
На момент совершения преступления занимал должность гранатометчика в 1253-м мотострелковом полку 18-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
Обстоятельства преступления
16 сентября ночью оккупант вместе с как минимум двумя неустановленными вооруженными военнослужащими прибыл по месту временного проживания потерпевшего с целью проведения обыска. Жунусов нанес потерпевшему два удара прикладом автомата в область грудной клетки, один удар кулаком в лицо и один удар ногой по правой ноге, от чего мужчина упал на пол.
После этого Жунусов начал требовать информацию о том, где можно приобрести алкоголь. Не получив ответа, россиянин произвел не менее пяти выстрелов из автомата в потолок над потерпевшим.
Через два месяца, вечером 22 ноября 2022 года, Жунусов и еще двое вооружённых военнослужащих РФ вернулись к мужчине.
Они заставили его сесть в машину и доставили в захваченный оккупантами санаторий "Гопри", который использовался россиянами как место незаконного содержания под стражей и пыток.
Во дворе санатория Жунусов сначала несколько раз ударил мужчину, а затем совместно с четырьмя другими военными в течение трёх часов допрашивал потерпевшего, не позволяя ему поднимать голову. Они пытались склонить его к сотрудничеству и выяснить информацию об участниках антитеррористической операции и местах дислокации украинских диверсионных групп.
Впоследствии, не получив желаемой информации, пострадавшего отпустили домой.
Подозрение
Жунусову сообщили о подозрении - нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с гражданским населением.
Его действия расцениваются как нарушение международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения и Дополнительного протокола I, поскольку они включали насилие, угрозы убийством, телесные наказания и пытки с целью получения информации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль