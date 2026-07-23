Катував цивільного у захопленому санаторії: черговому окупанту повідомлено про підозру

ГУНП у Херсонській області повідомило про підозру російському окупанту, який катував цивільного чоловіка на тимчасово окупованій території Скадовського району.

Детальне досьє на окупанта оприлюднила Книга катів українського народу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто підозрюваний

Жунусов Жаслан Уразович - уродженець села Чорноріччя Оренбурзького району Оренбурзької області.

На момент скоєння злочину обіймав посаду гранатометника у 1253-му мотострілецькому полку 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Обставини злочину

16 вересня вночі окупант разом із щонайменше двома невстановленими озброєними військовослужбовцями прибули за місцем тимчасового проживання потерпілого з метою проведення обшуку. Жунусов завдав потерпілому два удари прикладом автомата в ділянку грудної клітки, один удар кулаком в обличчя та один удар ногою по правій нозі, від чого чоловік упав на підлогу.

Після цього Жунусов почав вимагати інформацію про те, де можна придбати алкоголь. Не отримавши відповіді, росіянин здійснив не менше п’яти пострілів з автомата у стелю над потерпілим.

Через два місяці, ввечері 22 листопада 2022 року, Жунусов та ще двоє озброєних військових РФ повернулися до чоловіка.

Вони змусили його сісти в авто та доставили до захопленого окупантами санаторію "Гопри", який використовувався росіянами як місце незаконного ув’язнення та катувань.

На подвір’ї санаторію Жунусов спершу кілька разів ударив чоловіка, а потім спільно з чотирма іншими військовими упродовж трьох годин допитував потерпілого, не дозволяючи йому піднімати голову. Вони намагалися схилити його до співпраці та дізнатися інформацію про учасників Антитерористичної операції і місця дислокації українських диверсійних груп.

Згодом, не отримавши бажаної інформації, потерпілого відпустили додому.

Підозра

Жунусову повідомили про підозру - порушення законів та звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з цивільним населенням.

Його дії розцінюються як порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення та Додаткового протоколу I, оскільки вони включали насильство, погрози вбивством, тілесні покарання та тортури з метою отримання інформації.

Також читайте: Катував і грабував цивільних під час окупації Київщини: заочно повідомлено про підозру ще одному рашисту, - СБУ. ФОТО