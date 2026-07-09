Катував і грабував цивільних під час окупації Київщини: заочно повідомлено про підозру ще одному рашисту, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на ще одного рашиста, який вчиняв воєнні злочини у період тимчасової окупації Київщини.
Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, йдеться про командира взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії східного військового округу РФ – сержанта Магомедмирзу Сулейманова.
Відомо, що раніше фігуранту вже заочно повідомляли про підозру за вбивство цивільної мешканки регіону через заподіяння їй тяжких тілесних ушкоджень.
Наразі встановлено ще один епізод злочинів Сулейманова – цього разу у селищі Макарів Бучанського району.
Під приводом пошуку учасників руху опору озброєний рашист увірвався до приватного домоволодіння, де перебували три цивільні жінки. Зловмисник приставив зброю впритул до потерпілих із погрозами розстріляти кожну з них та вимагав гроші. Зрештою рашист силоміць відібрав у жінок заощадження, а коштовності зірвав безпосередньо з потерпілих.
Друга підозра
Так, на підставі зібраних доказів Сулейманову заочно повідомлено про ще одну підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням).
Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.
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