Катував і грабував цивільних під час окупації Київщини: заочно повідомлено про підозру ще одному рашисту, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на ще одного рашиста, який вчиняв воєнні злочини у період тимчасової окупації Київщини.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, йдеться про командира взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії східного військового округу РФ – сержанта Магомедмирзу Сулейманова.

Відомо, що раніше фігуранту вже заочно повідомляли про підозру за вбивство цивільної мешканки регіону через заподіяння їй тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі встановлено ще один епізод злочинів Сулейманова – цього разу у селищі Макарів Бучанського району.

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Під приводом пошуку учасників руху опору озброєний рашист увірвався до приватного домоволодіння, де перебували три цивільні жінки. Зловмисник приставив зброю впритул до потерпілих із погрозами розстріляти кожну з них та вимагав гроші. Зрештою рашист силоміць відібрав у жінок заощадження, а коштовності зірвав безпосередньо з потерпілих.

Друга підозра

Так, на підставі зібраних доказів Сулейманову заочно повідомлено про ще одну підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

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