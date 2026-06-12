Російського "сенатора" засудили до 15 років за катування вчителя на Херсонщині

Нововоронцовський районний суд Херсонської області заочно засудив російського "сенатора" Ігоря Кастюкевича до 15 років позбавлення волі за катування цивільного жителя під час окупації Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах проєкту "Книга катів українського народу".

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У катуванні вчителя брав участь російський "сенатор"

За даними слідства, Ігор Кастюкевич є уродженцем Саратова та колишнім депутатом Державної думи РФ. Після окупації частини Херсонської області його призначили так званим "сенатором" від окупаційної адміністрації.

Події, які стали підставою для вироку, відбулися 2 вересня 2022 року в тимчасово окупованій Великій Лепетисі.

Жертвою окупантів став місцевий учитель фізкультури, який відмовився співпрацювати з окупаційною владою та працювати під російським прапором.

Озброєні російські військові увірвалися до його будинку, вивели дружину та дитину, а самого чоловіка побили й доправили до захопленої будівлі селищної ради.

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Погрожував зброєю та керував знущаннями

За матеріалами справи, Кастюкевич особисто брав участь у допитах і катуваннях потерпілого.

Він погрожував чоловікові пістолетом, імітував розправу, ображав його та координував психологічний і фізичний тиск.

Разом з іншими окупантами він погрожував каліцтвом та розправою над родиною потерпілого.

Після катувань чоловіка незаконно утримували під вартою без їжі та води, а також вимагали зізнань у співпраці зі Службою безпеки України.

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Суд призначив 15 років ув’язнення

Суд визнав Кастюкевича винним у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За воєнний злочин йому призначили 10 років позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Справу розглянули за спеціальною процедурою in absentia – без присутності обвинуваченого.

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