Катував цивільних під Києвом: повідомлено про підозру боснійському найманцю, командиру підрозділу РФ. ФОТО (оновлено)

Заочно повідомлено про підозру громадянину РФ та Боснії і Герцеговини - командиру диверсійно-розвідувального загону "Волки" ПВК "Редут" за катування цивільних під час окупації населених пунктів у Київській області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, Національна поліція України та Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, під час окупації Бучанського та Вишгородського районів у березні 2022 року він разом з російськими військовими катував цивільних.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний - досвідчений іноземний найманець із багаторічним досвідом участі у збройних конфліктах, зокрема на Балканах та в Сирії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95% українських полонених у РФ проходять через тортури, - ВР

Викрадення цивільних

Так, у с. Федорівка вони незаконно затримали місцевого жителя, зв’язали, вивезли до лісу та піддавали жорстоким тортурам. Потерпілого били прикладом автомата, змушували надавати інформацію про ЗСУ та навіть примушували стояти прив’язаним до дерева з гранатою, з якої була висмикнута чека. Після цього чоловіка кілька днів утримували у викопаній ямі просто неба - без їжі, води та можливості зігрітися.

Також 5 березня 2022 року у смт Іванків російські військові незаконно проникли до квартири місцевої жительки та затримали її. Жінці зв'язали руки, вивезли до лісу поблизу й утримували у фургоні до 8 березня. 6 березня її привели на допит до підозрюваного. Він вимагав відомості про ЗСУ та змушував жінку взяти участь у постановочному інтерв'ю для пропаганди. Щоб залякати потерпілу, боснійський найманець погрожував їй розправою та імітував удар стільцем.

У СБУ розповіли, що жінка, яку катували в Іванкові, була дружиною учасника АТО. Після деокупації Київщини слідчі СБУ знайшли закатоване тіло її чоловіка в одній із ям у лісі, де базувалися окупанти. Особи, причетні до його вбивства, наразі встановлюються слідством.

Також дивіться: Катівня в ливарному цеху в Димері на Київщині: офіцеру ФСБ повідомлено про підозру за тортури цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що інкримінують

Поліцейські відтворили хронологію злочинів, зібрали свідчення очевидців та ідентифікували особу ватажка, який згодом реорганізував свій підрозділ у розвідувально-штурмову бригаду у складі так званого "добровольчого корпусу".

Повідомляється, що командиру підрозділу РФ інкримінують жорстоке поводження з цивільними та порушення законів і звичаїв війни.

Також дивіться: Катували мешканців Луганщини після початку повномасштабної війни: заочно повідомлено про підозру співробітникам ФСБ, - СБУ. ФОТО

Міжнародний злочинець

За даними СБУ, йдеться про 46-річного міжнародного злочинця Давора Савичича, командира диверсійно-розвідувального загону "Волки".

Савичич перебуває у полі зору INTERPOL та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини за незаконне формування та приєднання до іноземних воєнізованих формувань, організацію терористичної групи та участь у збройних конфліктах під час розпаду Югославії.

Також він внесений до санкційних списків Великої Британії (UK FCDO Sanctions List) та України (РНБО) як учасник воєнізованих структур, що загрожують територіальній цілісності України.