Катував цивільних під Києвом: повідомлено про підозру боснійському найманцю, командиру підрозділу РФ. ФОТО (оновлено)

Заочно повідомлено про підозру громадянину РФ та Боснії і Герцеговини - командиру диверсійно-розвідувального загону "Волки" ПВК "Редут" за катування цивільних під час окупації населених пунктів у Київській області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, Національна поліція України та Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, під час окупації Бучанського та Вишгородського районів у березні 2022 року він разом з російськими військовими катував цивільних.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний - досвідчений іноземний найманець із багаторічним досвідом участі у збройних конфліктах, зокрема на Балканах та в Сирії.

Викрадення цивільних

  • Так, у с. Федорівка вони незаконно затримали місцевого жителя, зв’язали, вивезли до лісу та піддавали жорстоким тортурам. Потерпілого били прикладом автомата, змушували надавати інформацію про ЗСУ та навіть примушували стояти прив’язаним до дерева з гранатою, з якої була висмикнута чека. Після цього чоловіка кілька днів утримували у викопаній ямі просто неба - без їжі, води та можливості зігрітися.
  • Також 5 березня 2022 року у смт Іванків російські військові незаконно проникли до квартири місцевої жительки та затримали її. Жінці зв'язали руки, вивезли до лісу поблизу й утримували у фургоні до 8 березня. 6 березня її привели на допит до підозрюваного. Він вимагав відомості про ЗСУ та змушував жінку взяти участь у постановочному інтерв'ю для пропаганди. Щоб залякати потерпілу, боснійський найманець погрожував їй розправою та імітував удар стільцем.

У СБУ розповіли, що жінка, яку катували в Іванкові, була дружиною учасника АТО. Після деокупації Київщини слідчі СБУ знайшли закатоване тіло її чоловіка в одній із ям у лісі, де базувалися окупанти. Особи, причетні до його вбивства, наразі встановлюються слідством.

Що інкримінують

Поліцейські відтворили хронологію злочинів, зібрали свідчення очевидців та ідентифікували особу ватажка, який згодом реорганізував свій підрозділ у розвідувально-штурмову бригаду у складі так званого "добровольчого корпусу".

Повідомляється, що командиру підрозділу РФ інкримінують жорстоке поводження з цивільними та порушення законів і звичаїв війни.

Міжнародний злочинець 

За даними СБУ, йдеться про 46-річного міжнародного злочинця Давора Савичича, командира диверсійно-розвідувального загону "Волки".

Савичич перебуває у полі зору INTERPOL та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини за незаконне формування та приєднання до іноземних воєнізованих формувань, організацію терористичної групи та участь у збройних конфліктах під час розпаду Югославії.

Також він внесений до санкційних списків Великої Британії (UK FCDO Sanctions List) та України (РНБО) як учасник воєнізованих структур, що загрожують територіальній цілісності України.

Топ коментарі
+7
Психологічна травма ухилянтів настільки тяжка, що вони тцк пхають в будь яку новину. Типу "Вчені виявили фосфін в атмосфері Венери." -"Ага, круто йому, тому фосфіну, на Венері ж немає тцк."
Не захищаю тцк, те ще лайно, але цього скиглення чортів вже повний інтернет.
27.05.2026 12:41 Відповісти
+4
ЧОГО ти "гнусиш"? Тема обговорення яка? Про ТЦК? Тобі правильно зауваження зробили - бо ви, як солдат в анекдоті про "кірпіч", постійно про "пи*ду думаєте...
А вирок заочний - щоб потім можна було, коли він нам до рук потрапить, не морочачись, відразу на нари його відправить. Бо, якщо він через адвоката, вступить у законну силу, то він не зможе відкрито їздить по світу. Вирок, разом з розшуковими документами, буде розісланий у всі країни, і його можуть затримать будь-де, і відразу депортувать...
27.05.2026 13:20 Відповісти
+3
Суди військовим злочинцям успішно виносять заслужені вироки, але заочно. Зате наші зелені мародери на свої злочини отримують "індульгенції".
27.05.2026 12:32 Відповісти
