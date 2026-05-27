Катував цивільних під Києвом: повідомлено про підозру боснійському найманцю, командиру підрозділу РФ. ФОТО (оновлено)
Заочно повідомлено про підозру громадянину РФ та Боснії і Герцеговини - командиру диверсійно-розвідувального загону "Волки" ПВК "Редут" за катування цивільних під час окупації населених пунктів у Київській області.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, Національна поліція України та Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, під час окупації Бучанського та Вишгородського районів у березні 2022 року він разом з російськими військовими катував цивільних.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний - досвідчений іноземний найманець із багаторічним досвідом участі у збройних конфліктах, зокрема на Балканах та в Сирії.
Викрадення цивільних
- Так, у с. Федорівка вони незаконно затримали місцевого жителя, зв’язали, вивезли до лісу та піддавали жорстоким тортурам. Потерпілого били прикладом автомата, змушували надавати інформацію про ЗСУ та навіть примушували стояти прив’язаним до дерева з гранатою, з якої була висмикнута чека. Після цього чоловіка кілька днів утримували у викопаній ямі просто неба - без їжі, води та можливості зігрітися.
- Також 5 березня 2022 року у смт Іванків російські військові незаконно проникли до квартири місцевої жительки та затримали її. Жінці зв'язали руки, вивезли до лісу поблизу й утримували у фургоні до 8 березня. 6 березня її привели на допит до підозрюваного. Він вимагав відомості про ЗСУ та змушував жінку взяти участь у постановочному інтерв'ю для пропаганди. Щоб залякати потерпілу, боснійський найманець погрожував їй розправою та імітував удар стільцем.
У СБУ розповіли, що жінка, яку катували в Іванкові, була дружиною учасника АТО. Після деокупації Київщини слідчі СБУ знайшли закатоване тіло її чоловіка в одній із ям у лісі, де базувалися окупанти. Особи, причетні до його вбивства, наразі встановлюються слідством.
Що інкримінують
Поліцейські відтворили хронологію злочинів, зібрали свідчення очевидців та ідентифікували особу ватажка, який згодом реорганізував свій підрозділ у розвідувально-штурмову бригаду у складі так званого "добровольчого корпусу".
Повідомляється, що командиру підрозділу РФ інкримінують жорстоке поводження з цивільними та порушення законів і звичаїв війни.
Міжнародний злочинець
За даними СБУ, йдеться про 46-річного міжнародного злочинця Давора Савичича, командира диверсійно-розвідувального загону "Волки".
Савичич перебуває у полі зору INTERPOL та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини за незаконне формування та приєднання до іноземних воєнізованих формувань, організацію терористичної групи та участь у збройних конфліктах під час розпаду Югославії.
Також він внесений до санкційних списків Великої Британії (UK FCDO Sanctions List) та України (РНБО) як учасник воєнізованих структур, що загрожують територіальній цілісності України.
А вирок заочний - щоб потім можна було, коли він нам до рук потрапить, не морочачись, відразу на нари його відправить. Бо, якщо він через адвоката, вступить у законну силу, то він не зможе відкрито їздить по світу. Вирок, разом з розшуковими документами, буде розісланий у всі країни, і його можуть затримать будь-де, і відразу депортувать...
