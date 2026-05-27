95% українських полонених у РФ проходять через тортури, - ВР

У Росії зараз утримують близько 7 тисяч українських військовополонених, і понад 95% із них зазнають тортур та жорстокого поводження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час презентації дослідження "Порушення прав військовополонених на охорону здоров’я та медичне лікування: наслідки, кваліфікації та перспективи" розповіла журналістам заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Що відомо про полонених

За її словами, Росія системно застосовує до українських полонених тортури, психологічне насильство та навмисно не надає медичну допомогу.

Кондратюк наголосила, що це є грубим порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту.

Вона також повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону понад 9 тисяч громадян, серед яких понад 400 цивільних.

Водночас, за її даними, у російському полоні залишаються не лише військові, а й від 10 до 20 тисяч цивільних українців.

Які злочини фіксує Україна

Кондратюк заявила, що українців повертають із полону у вкрай тяжкому стані – зі слідами катувань, виснаженими та без належної медичної допомоги.

Вона навела деталі, які прозвучали під час дослідження: рани, які спеціально не лікували, ампутації без знеболення, вирвані без анестезії зуби, а також випадки, коли після теракту в Оленівці пораненим навмисно знімали турнікети.

"Навмисне ненадання медичної допомоги – це окрема зброя Росії", – заявила Кондратюк.

Окремо вона згадала, що нещодавно Росія повернула Україні 375 тіл загиблих із ознаками катувань та ненадання медичної допомоги.

У Раді говорять про ознаки геноциду

За словами заступниці голови Верховної Ради, якщо оцінювати ситуацію комплексно – із депортацією українських дітей, масовими злочинами проти цивільних, тортурами та вбивствами полонених – дії РФ мають ознаки геноцидної політики щодо українського народу.

Кондратюк наголосила, що дослідження вперше системно документує медичний вимір злочинів РФ проти українських військовополонених і має стати важливою доказовою базою для міжнародного кримінального переслідування Росії.

Вона також заявила, що повернення полонених, їх реабілітація та подальша інтеграція залишаються одним із найбільших викликів для України.

