95% украинских пленных в РФ подвергаются пыткам, - ВР

В России сейчас удерживают около 7 тысяч украинских военнопленных, и более 95% из них подвергаются пыткам и жестокому обращению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время презентации исследования "Нарушение прав военнопленных на охрану здоровья и медицинское лечение: последствия, квалификации и перспективы" рассказала журналистам заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Что известно о пленных

По ее словам, Россия системно применяет к украинским пленным пытки, психологическое насилие и умышленно не оказывает медицинскую помощь.

Кондратюк подчеркнула, что это является грубым нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута.

Она также сообщила, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена более 9 тысяч граждан, среди которых более 400 гражданских лиц.

В то же время, по ее данным, в российском плену остаются не только военные, но и от 10 до 20 тысяч гражданских украинцев.

Какие преступления фиксирует Украина

Кондратюк заявила, что украинцев возвращают из плена в крайне тяжелом состоянии – со следами пыток, истощенными и без надлежащей медицинской помощи.

Она привела детали, которые прозвучали в ходе исследования: раны, которые специально не лечили, ампутации без обезболивания, вырванные без анестезии зубы, а также случаи, когда после теракта в Оленовке раненым намеренно снимали жгуты.

"Умышленное неоказание медицинской помощи – это отдельное оружие России", – заявила Кондратюк.

Отдельно она упомянула, что недавно Россия вернула Украине 375 тел погибших с признаками пыток и неоказания медицинской помощи.

В Раде говорят о признаках геноцида

По словам заместителя председателя Верховной Рады, если оценивать ситуацию комплексно – с депортацией украинских детей, массовыми преступлениями против гражданских лиц, пытками и убийствами пленных – действия РФ имеют признаки геноцидной политики в отношении украинского народа.

Кондратюк подчеркнула, что исследование впервые системно документирует медицинский аспект преступлений РФ против украинских военнопленных и должно стать важной доказательной базой для международного уголовного преследования России.

Она также заявила, что возвращение пленных, их реабилитация и дальнейшая интеграция остаются одним из самых больших вызовов для Украины.

