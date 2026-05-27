Пытал гражданских под Киевом: сообщено о подозрении боснийскому наемнику, командиру подразделения РФ. ФОТО

Гражданину РФ и Боснии и Герцеговины - командиру диверсионно-разведывательного отряда "Волки" ЧВК "Редут" - заочно предъявлено подозрение в пытках гражданских лиц во время оккупации населенных пунктов в Киевской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины передает Цензор.НЕТ.

Командиру подразделения РФ сообщено о подозрении в пытках гражданских лиц

Что известно

Как отмечается, во время оккупации Бучанского и Вышгородского районов в марте 2022 года он вместе с российскими военными пытал гражданских лиц.

Правоохранители установили, что подозреваемый - опытный иностранный наемник с многолетним опытом участия в вооруженных конфликтах, в частности на Балканах и в Сирии.

Похищение гражданских людей

  • Так, в с. Федоровка они незаконно задержали местного жителя, связали, вывезли в лес и подвергали жестоким пыткам. Потерпевшего били прикладом автомата, заставляли предоставлять информацию о ВСУ и даже заставляли стоять привязанным к дереву с гранатой, из которой была выдернута чека. После этого мужчину несколько дней удерживали в выкопанной яме под открытым небом - без еды, воды и возможности согреться.
  • Также 5 марта 2022 года в пгт Иванков российские военные незаконно проникли в квартиру местной жительницы и задержали ее. Женщину связали руки, вывезли в близлежащий лес и удерживали в фургоне до 8 марта. 6 марта ее привели на допрос к подозреваемому. Он требовал сведений о ВСУ и заставлял женщину принять участие в постановочном интервью для пропаганды. Чтобы запугать потерпевшую, боснийский наемник угрожал ей расправой и имитировал удар стулом.

В СБУ рассказали, что женщину, которую пытали в Иванкове была женой участника АТО. После деоккупации Киевщины следователи СБУ обнаружили замученное тело ее мужа в одной из ям в лесу, где базировались оккупанты. Лица, причастные к его убийству, устанавливаются следствием.

Что инкриминируют

Полицейские восстановили хронологию преступлений, собрали показания очевидцев и идентифицировали личность главаря, который впоследствии реорганизовал свое подразделение в разведывательно-штурмовую бригаду в составе так называемого "добровольческого корпуса".

Сообщается, что командиру подразделения РФ инкриминируют жестокое обращение с гражданскими лицами и нарушение законов и обычаев войны.

Міжнародний злочинець

По данным СБУ, речь идет о 46-летнем международном преступнике Даворе Савичиче, командире диверсионно-разведывательного отряда "Волки".

Савичич находится в поле зрения INTERPOL и правоохранительных органов Боснии и Герцеговины за незаконное формирование и присоединение к иностранным военизированным формированиям, организацию террористической группы и участие в вооруженных конфликтах во время распада Югославии.

Также он внесен в санкционные списки Великобритании (UK FCDO Sanctions List) и Украины (СНБО) как участник военизированных структур, угрожающих территориальной целостности Украины.

Психологічна травма ухилянтів настільки тяжка, що вони тцк пхають в будь яку новину. Типу "Вчені виявили фосфін в атмосфері Венери." -"Ага, круто йому, тому фосфіну, на Венері ж немає тцк."
Не захищаю тцк, те ще лайно, але цього скиглення чортів вже повний інтернет.
ЧОГО ти "гнусиш"? Тема обговорення яка? Про ТЦК? Тобі правильно зауваження зробили - бо ви, як солдат в анекдоті про "кірпіч", постійно про "пи*ду думаєте...
А вирок заочний - щоб потім можна було, коли він нам до рук потрапить, не морочачись, відразу на нари його відправить. Бо, якщо він через адвоката, вступить у законну силу, то він не зможе відкрито їздить по світу. Вирок, разом з розшуковими документами, буде розісланий у всі країни, і його можуть затримать будь-де, і відразу депортувать...
Суди військовим злочинцям успішно виносять заслужені вироки, але заочно. Зате наші зелені мародери на свої злочини отримують "індульгенції".
