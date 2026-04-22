Пытали жителей Луганщины после начала полномасштабной войны: заочно сообщено о подозрении сотрудникам ФСБ, - СБУ. ФОТО

Собрана доказательная база в отношении коллаборационистов Валерия Кравченко и Дмитрия Кирдеева, которые проводят репрессии против жителей временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что оба фигуранта после захвата областного центра в 2014 году вступили в подконтрольное российским спецслужбистам "МГБ ЛНР". В рядах оккупационного органа их назначили "оперуполномоченными" и весной 2022 года поручили участвовать в облавах по местам нахождения участников движения сопротивления в регионе.

Лично совершали пытки

Отмечается, что во время таких рейдов Кравченко и Кирдеев вместе с сообщниками похищали людей прямо из их домов, грабили их имущество. Далее пострадавших отвозили в застенки псевдоучреждения. В застенках фигуранты лично занимались пытками: на головы заключенных надевали мешок, а затем били прикладами автоматов и резиновыми дубинками.

Во время пыток злоумышленники дополнительно применяли к потерпевшим электрический ток. Таким образом приспешники рашистов "выбивали признания" из репрессированных о сотрудничестве с Силами обороны Украины.

По данным СБУ, в настоящее время обоих коллаборационистов "переназначили" в состав оккупационного "управления ФСБ по ЛНР", где они продолжили массовые репрессии против жителей временно захваченного Луганска и прилегающих районов.

Объявление подозрения

Кравченко и Кирдееву заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Материалы направлены в суд. Злоумышленники объявлены в розыск. Продолжаются комплексные мероприятия по поиску и наказанию злоумышленников.