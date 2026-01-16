Россия массово пытает гражданских на оккупированных территориях Украины, - ООН
Россия систематически нарушает международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, применяя массовые задержания, пытки и российское законодательство к украинским гражданским лицам.
Об этом заявила заместитель руководителя Мониторинговой миссии ООН по правам человека Ноэль Калгун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZMINA.
По ее словам, Российская Федерация систематически нарушает международное гуманитарное право, массово задерживая и пытая украинских гражданских лиц. Калгун подчеркнула, что хотя оккупационные власти имеют право на задержание лиц только как крайнюю меру безопасности, РФ полностью игнорирует требования международных конвенций. В частности, во время задержаний вместо украинского законодательства, как того требуют международные нормы, оккупационные власти применяют российское.
"Они задерживают украинцев за государственную измену или за дискредитацию Вооруженных сил РФ по российскому законодательству. То есть за то, что те критикуют российских военных за вторжение в их страну, что является абсурдом", - подчеркнула правозащитница.
Жестокое обращение с гражданскими
По словам Калгун, Мониторинговая миссия ООН зафиксировала систематическое жестокое обращение с гражданскими пленными. Из 216 опрошенных лиц, вернувшихся из российского плена, 199 подтвердили факты издевательств.
"Мы пришли к выводу, что это массовые пытки. В международном законодательстве четко написано, что пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами запрещены даже во время войны", - отмечается в отчете.
Калгун также подчеркнула, что задержанные находятся в полной изоляции: не имеют доступа к независимым мониторинговым миссиям, не могут обжаловать действия оккупационных властей, а их семьи часто не получают информации о местонахождении близких. Кроме того, людей нередко депортируют в отдаленные регионы России, что затрудняет их поиск.
Наиболее распространенные военные преступления, по которым объявлены подозрения:
-
незаконное лишение свободы, задержание и насильственные исчезновения — 472 подозрения;
-
пытки и жестокое обращение - 446 подозрений;
-
содержание в ненадлежащих условиях - 327 подозрений;
-
убийства гражданских лиц и военнопленных - 182 подозрения;
-
ограбления гражданских лиц - 173 подозрения.
Може вони ще побачать що РФ
- вбила 300 000 в Маріуполі тільки
- вбила 300 000 чеченців
- робить депортації і викрадення
ЧИ ЯК ? А ще РФ має право ВЕТО в тій же ООН мать її
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Звідки такі беруться?
А свинособачі боти всюди розповідають, що треба пошвидше підписати
капітуляцію"мирну угоду", бо на цивільних на окупованих територіях наплювати, головне - щоб злий воєнком не забрав їх з-під спідниці їх матусь (так, частина рашистської ботоферми працює навіть з неокупованої території України, ви їх часто бачите й тут на Цензорі, де адміни, судячи з усього, сплять не прокидаючись).
Правильно кажуть, хто за "мирну угоду" капітуляцію - відправити їх нах... на ТОТ та не пускати назад, бо українські гниди ще страшніші за москальських вошей.
А якщо б зреагували на події з Сакартвело в 2008-му, то і 2014-го могло не бути.
А якщо б відреагували на "другу чеченську" (після того, як московія визнала незалежність Ічкерії підписом генерала Лебедя), то і 2008-го могло б не бути.
Але ж з Кремля такі гарні грошики розтікались по кабінетах ООН, що і робить нічого не хтілося...
О! До речі! А що там з РадБезом? Країна-агресор і досі там? І навіть має право "вето"? А на якій підставі? Може московія подавала офіційні документи для вступу в ООН після розпаду срср (як то зробили Україна та Білорусь)? Чи кремлівськи грошики зробили диво і в усіх документах раптом з'явилось "рф" замість "срср" і взагалі "срср" ніколи не існувало?
БЛ@ДІ