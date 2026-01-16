Россия массово пытает гражданских на оккупированных территориях Украины, - ООН

Россия систематически нарушает международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, применяя массовые задержания, пытки и российское законодательство к украинским гражданским лицам.

Об этом заявила заместитель руководителя Мониторинговой миссии ООН по правам человека Ноэль Калгун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZMINA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, Российская Федерация систематически нарушает международное гуманитарное право, массово задерживая и пытая украинских гражданских лиц. Калгун подчеркнула, что хотя оккупационные власти имеют право на задержание лиц только как крайнюю меру безопасности, РФ полностью игнорирует требования международных конвенций. В частности, во время задержаний вместо украинского законодательства, как того требуют международные нормы, оккупационные власти применяют российское.

"Они задерживают украинцев за государственную измену или за дискредитацию Вооруженных сил РФ по российскому законодательству. То есть за то, что те критикуют российских военных за вторжение в их страну, что является абсурдом", - подчеркнула правозащитница.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян в Приморске на ТОТ Запорожье, - Генштаб

Жестокое обращение с гражданскими

По словам Калгун, Мониторинговая миссия ООН зафиксировала систематическое жестокое обращение с гражданскими пленными. Из 216 опрошенных лиц, вернувшихся из российского плена, 199 подтвердили факты издевательств.

"Мы пришли к выводу, что это массовые пытки. В международном законодательстве четко написано, что пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами запрещены даже во время войны", - отмечается в отчете.

Калгун также подчеркнула, что задержанные находятся в полной изоляции: не имеют доступа к независимым мониторинговым миссиям, не могут обжаловать действия оккупационных властей, а их семьи часто не получают информации о местонахождении близких. Кроме того, людей нередко депортируют в отдаленные регионы России, что затрудняет их поиск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиения, пытки и похищения людей: в Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорен экс-правоохранитель-предатель

Наиболее распространенные военные преступления, по которым объявлены подозрения:

незаконное лишение свободы, задержание и насильственные исчезновения — 472 подозрения;

пытки и жестокое обращение - 446 подозрений;

содержание в ненадлежащих условиях - 327 подозрений;

убийства гражданских лиц и военнопленных - 182 подозрения;

ограбления гражданских лиц - 173 подозрения.

Также смотрите: Пыточная в оккупированном Купянске: будут судить 18 причастных, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА