Росія масово катує цивільних на окупованих територіях України, - ООН
Росія системно порушує міжнародне гуманітарне право на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, застосовуючи масові затримання, катування та російське законодавство до українських цивільних.
Про це заявила заступниця керівниці Моніторингової місії ООН з прав людини Ноель Калгун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZMINA.
За її словами, Російська Федерація систематично порушує міжнародне гуманітарне право, масово затримуючи й катуючи українських цивільних. Калгун наголосила, що хоча окупаційна влада має право на затримання осіб лише як крайній захід безпеки, РФ повністю ігнорує вимоги міжнародних конвенцій. Зокрема, під час затримань замість українського законодавства, як того вимагають міжнародні норми, окупаційна влада застосовує російське.
"Вони затримують українців за державну зраду або за дискредитацію Збройних сил РФ за російським законодавством. Тобто за те, що ті критикують російських військових за вторгнення до їхньої країни, що є абсурдом", - наголосила правозахисниця.
Жорстоке поводження з цивільними
За словами Калгун, Моніторингова місія ООН зафіксувала систематичне жорстоке поводження з цивільними бранцями. Із 216 опитаних осіб, які повернулися з російської неволі, 199 підтвердили факти знущань.
"Ми дійшли висновку, що це масове катування. У міжнародному законодавстві чітко написано, що катування та жорстоке поводження щодо цивільних заборонено навіть під час війни", - зазначається у звіті.
Калгун також підкреслила, що затримані перебувають у повній ізоляції: не мають доступу до незалежних моніторингових місій, не можуть оскаржити дії окупаційної влади, а їхні родини часто не отримують інформації про місцеперебування близьких. Окрім цього, людей нерідко депортують у віддалені регіони Росії, що ускладнює їхній пошук.
Найпоширеніші воєнні злочини, за якими оголошено підозри:
-
незаконне позбавлення волі, затримання та насильницькі зникнення - 472 підозри;
-
катування та жорстоке поводження - 446 підозр;
-
утримання в неналежних умовах - 327 підозр;
-
вбивства цивільних та військовополонених - 182 підозри;
-
пограбування цивільних - 173 підозри.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може вони ще побачать що РФ
- вбила 300 000 в Маріуполі тільки
- вбила 300 000 чеченців
- робить депортації і викрадення
ЧИ ЯК ? А ще РФ має право ВЕТО в тій же ООН мать її
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Звідки такі беруться?
А свинособачі боти всюди розповідають, що треба пошвидше підписати
капітуляцію"мирну угоду", бо на цивільних на окупованих територіях наплювати, головне - щоб злий воєнком не забрав їх з-під спідниці їх матусь (так, частина рашистської ботоферми працює навіть з неокупованої території України, ви їх часто бачите й тут на Цензорі, де адміни, судячи з усього, сплять не прокидаючись).
Правильно кажуть, хто за "мирну угоду" капітуляцію - відправити їх нах... на ТОТ та не пускати назад, бо українські гниди ще страшніші за москальських вошей.
А якщо б зреагували на події з Сакартвело в 2008-му, то і 2014-го могло не бути.
А якщо б відреагували на "другу чеченську" (після того, як московія визнала незалежність Ічкерії підписом генерала Лебедя), то і 2008-го могло б не бути.
Але ж з Кремля такі гарні грошики розтікались по кабінетах ООН, що і робить нічого не хтілося...
О! До речі! А що там з РадБезом? Країна-агресор і досі там? І навіть має право "вето"? А на якій підставі? Може московія подавала офіційні документи для вступу в ООН після розпаду срср (як то зробили Україна та Білорусь)? Чи кремлівськи грошики зробили диво і в усіх документах раптом з'явилось "рф" замість "срср" і взагалі "срср" ніколи не існувало?
БЛ@ДІ
так що це якась помилка або нагла брехня.