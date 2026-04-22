Катували мешканців Луганщини після початку повномасштабної війни: заочно повідомлено про підозру співробітникам ФСБ, - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на колаборантів Валерія Кравченка та Дмитра Кірдєєва, які проводять репресії проти мешканців тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Встановлено, що обидва фігуранти після захоплення обласного центру у 2014 році вступили до підконтрольного російським спецслужбістам "МДБ ЛНР". У лавах окупаційного органу їх призначили "оперуповноваженими" і навесні 2022 року доручили брати участь в облавах за місцями перебування учасників руху опору в регіоні.

Особисто вчиняли тортури

Зазначається, що під час таких рейдів Кравченко та Кірдєєв разом із спільниками викрадали людей прямо з власних осель, розграбовували їхнє майно. Далі потерпілих відвозили до катівні псевдоустанови. У застінках фігуранти особисто вчиняли тортури: на голови ув’язнених вдягали мішок, а потім били прикладами автоматів та резиновими кийками.

Під час катувань зловмисники додатково застосовували до потерпілих електричний струм. Таким чином поплічники рашистів "вибивали зізнання" з репресованих у співпраці із Силами оборони України.

За даними СБУ, наразі обох колаборантів "перепризначили" до складу окупаційного "управління ФСБ по ЛНР", де вони продовжили масові репресії проти жителів тимчасово захопленого Луганська та прилеглих районів.

Оголошення підозри

Кравченку та Кірдєєву заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Матеріали скеровано до суду. Зловмисників оголошено в розшук. Тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисників і покарати.