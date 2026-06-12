Российского "сенатора" приговорили к 15 годам за пытки учителя в Херсонской области
Нововоронцовский районный суд Херсонской области заочно приговорил российского "сенатора" Игоря Кастюкевича к 15 годам лишения свободы за пытки гражданского жителя во время оккупации Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах проекта "Книга палачей украинского народа".
В пытках учителя участвовал российский "сенатор"
По данным следствия, Игорь Кастюкевич является уроженцем Саратова и бывшим депутатом Государственной думы РФ. После оккупации части Херсонской области его назначили так называемым "сенатором" от оккупационной администрации.
События, которые стали основанием для приговора, произошли 2 сентября 2022 года во временно оккупированной Великой Лепетисе.
Жертвой оккупантов стал местный учитель физкультуры, который отказался сотрудничать с оккупационными властями и работать под российским флагом.
Вооруженные российские военные ворвались в его дом, вывели жену и ребенка, а самого мужчину избили и доставили в захваченное здание поселкового совета.
Угрожал оружием и руководил издевательствами
По материалам дела, Кастюкевич лично участвовал в допросах и пытках потерпевшего.
Он угрожал мужчине пистолетом, имитировал расправу, оскорблял его и координировал психологическое и физическое давление.
Вместе с другими оккупантами он угрожал увечьем и расправой над семьей потерпевшего.
После пыток мужчину незаконно удерживали под стражей без еды и воды, а также требовали признаний в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.
Суд назначил 15 лет лишения свободы
Суд признал Кастюкевича виновным в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
За военное преступление ему назначили 10 лет лишения свободы. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составляет 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дело рассмотрели по специальной процедуре in absentia – без присутствия обвиняемого.
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