Российского "сенатора" приговорили к 15 годам за пытки учителя в Херсонской области

Нововоронцовский районный суд Херсонской области заочно приговорил российского "сенатора" Игоря Кастюкевича к 15 годам лишения свободы за пытки гражданского жителя во время оккупации Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах проекта "Книга палачей украинского народа".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В пытках учителя участвовал российский "сенатор"

По данным следствия, Игорь Кастюкевич является уроженцем Саратова и бывшим депутатом Государственной думы РФ. После оккупации части Херсонской области его назначили так называемым "сенатором" от оккупационной администрации.

События, которые стали основанием для приговора, произошли 2 сентября 2022 года во временно оккупированной Великой Лепетисе.

Жертвой оккупантов стал местный учитель физкультуры, который отказался сотрудничать с оккупационными властями и работать под российским флагом.

Вооруженные российские военные ворвались в его дом, вывели жену и ребенка, а самого мужчину избили и доставили в захваченное здание поселкового совета.

Читайте: Угрожал отрезать пальцы болгаркой: российского полицейского приговорили к 10 годам за пытки в Херсоне

Угрожал оружием и руководил издевательствами

По материалам дела, Кастюкевич лично участвовал в допросах и пытках потерпевшего.

Он угрожал мужчине пистолетом, имитировал расправу, оскорблял его и координировал психологическое и физическое давление.

Вместе с другими оккупантами он угрожал увечьем и расправой над семьей потерпевшего.

После пыток мужчину незаконно удерживали под стражей без еды и воды, а также требовали признаний в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеченскому оккупанту объявили подозрение за пытки жителя Запорожья и имитацию казни

Суд назначил 15 лет лишения свободы

Суд признал Кастюкевича виновным в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

За военное преступление ему назначили 10 лет лишения свободы. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составляет 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело рассмотрели по специальной процедуре in absentia – без присутствия обвиняемого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытал гражданских под Киевом: сообщено о подозрении боснийскому наемнику, командиру подразделения РФ. ФОТО (обновлено)