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Новини Катування під час окупації
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Катував українських полонених: заочно повідомлено про підозру тюремнику з Луганщини, - СБУ

Тюремнику з Луганщини оголосили підозру за катування полонених

Зібрано доказову базу на "оперуповноваженого виправної колонії № 4 управління федеральної служби виконання покарань по лнр рф", який причетний до масових катувань українських військовополонених.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, фігурант є мешканцем тимчасово окупованої частини території Луганщини, який після її захоплення приєднався до збройних угруповань країни-агресора.

Там його призначили до складу адміністрації місцевої тюрми, яку рашисти використовують для ув’язнення учасників руху опору та полонених воїнів Збройних Сил України.

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Катування полонених

Встановлено, що у 2022-2026 роках він вчиняв тортури над потерпілими у застінках окупаційної установи.

Задокументовано, що він влаштовував українським полоненим так звану "прийомку", коли їх били гумовими кийками по різних частинах тіла та голови під час прибуття до колонії.

"Такі дії зловмисника грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого", - наголосили в СБУ.

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Оголошення підозри

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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Автор: 

катування (709) СБУ (13970) Луганська область (4933)
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" Там же нашіє люді!..."...
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17.06.2026 14:35 Відповісти
Ага, депутат госдури журавльов заявив, що потрібно знести міста Донбасу разом з населенням, а якщо виявиться, що з першого разу не вийшло, то вдарити тактичною ядерною зброєю. Гуманісти, однако!
https://youtu.be/XEpsBSNREys?si=tznCeU63Zk7UTpdb
Я бы уничтожил Славянск и Краматорск вместе с людьми!" Депутат Госдумы призвал не жалеть Донбасс.
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17.06.2026 14:40 Відповісти
А насильницькі дії сексуального характеру, як https://dumskaya.net/news/bili-zalyakuvali-ta-nezakonno-utrimuvali-na-odes-191345/ua/ військовослужбовці одного з одеських ТЦК, він не здійснював?
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17.06.2026 14:38 Відповісти
Чому особу яка є в розшуку не нащивають по імені і не демонструють фотографію зрадника? Це для його світлого майбутнього в Україні? Хочуть вберегти від пильних громадян на ТОТ? Країна має знати своїх Героїв та зрадників. Це нормальна практика в усьому світі. Ми що якісь особливі чи у влади "плани" на цього виродка? Може плани на дітей яких він виховав? На його родичів які є співучасниками та бенефіціарами його злочинів?
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17.06.2026 14:43 Відповісти
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими). Це зрозуміло. Все заочно. Злочин фіксується, виноситься судове рішення. Купа заброньованих слідчих, прокурорів і судей разом з заброньованими помічниками отримують дрбрі з/п, вислугу, стаж, і купу інших матеріальних заохочень. Але це як розуміти:

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/n4008840
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17.06.2026 14:47 Відповісти
А про катуваннях у застінках одеського тцк (і не тільки) будуть комусь підозри висувати? Якщо порівняти як тримають полонених орків у нас і в рашці наших то виникає питання, а точно вже Україна не під окупацією?
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17.06.2026 14:57 Відповісти
У цих одеських цкунів вилучили гумові кийки якими вчиняли насильство сексуального характеру, тюремник мабуть теж цим не гребував, ось і пазл склався, звідки цкуни пішли
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17.06.2026 15:06 Відповісти
Кожному такому "заочнику" та по самокату б!
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17.06.2026 15:18 Відповісти
 
 