Катував українських полонених: заочно повідомлено про підозру тюремнику з Луганщини, - СБУ

Зібрано доказову базу на "оперуповноваженого виправної колонії № 4 управління федеральної служби виконання покарань по лнр рф", який причетний до масових катувань українських військовополонених.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, фігурант є мешканцем тимчасово окупованої частини території Луганщини, який після її захоплення приєднався до збройних угруповань країни-агресора.

Там його призначили до складу адміністрації місцевої тюрми, яку рашисти використовують для ув’язнення учасників руху опору та полонених воїнів Збройних Сил України.

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Катування полонених

Встановлено, що у 2022-2026 роках він вчиняв тортури над потерпілими у застінках окупаційної установи.

Задокументовано, що він влаштовував українським полоненим так звану "прийомку", коли їх били гумовими кийками по різних частинах тіла та голови під час прибуття до колонії.

"Такі дії зловмисника грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого", - наголосили в СБУ.

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Оголошення підозри

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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