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Новости Пытки во время оккупации
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Пытал украинских пленных: тюремщику из Луганской области заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Тюремщику из Луганской области объявили подозрение в пытках пленных

Собрана доказательная база в отношении "оперуполномоченного исправительной колонии № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЛНР РФ", причастного к массовым пыткам украинских военнопленных.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, фигурант является жителем временно оккупированной части территории Луганской области, который после её захвата присоединился к вооружённым группировкам страны-агрессора.

Там его назначили в состав администрации местной тюрьмы, которую рашисты используют для содержания участников движения сопротивления и пленных воинов Вооруженных Сил Украины.

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Пытки пленных

Установлено, что в 2022-2026 годах он подвергал пыткам пострадавших в застенках оккупационного учреждения.

Задокументировано, что он устраивал украинским пленным так называемую "приемку", когда их избивали резиновыми дубинками по различным частям тела и головы при прибытии в колонию.

"Такие действия злоумышленника грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12.08.1949, которой запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, удерживающего в плену, которые создают серьезную угрозу здоровью военнопленного", - подчеркнули в СБУ.

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Уведомление о подозрении

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

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пытки (933) СБУ (20775) Луганская область (6482)
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" Там же нашіє люді!..."...
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17.06.2026 14:35 Ответить
Ага, депутат госдури журавльов заявив, що потрібно знести міста Донбасу разом з населенням, а якщо виявиться, що з першого разу не вийшло, то вдарити тактичною ядерною зброєю. Гуманісти, однако!
https://youtu.be/XEpsBSNREys?si=tznCeU63Zk7UTpdb
Я бы уничтожил Славянск и Краматорск вместе с людьми!" Депутат Госдумы призвал не жалеть Донбасс.
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17.06.2026 14:40 Ответить
А насильницькі дії сексуального характеру, як https://dumskaya.net/news/bili-zalyakuvali-ta-nezakonno-utrimuvali-na-odes-191345/ua/ військовослужбовці одного з одеських ТЦК, він не здійснював?
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17.06.2026 14:38 Ответить
Чому особу яка є в розшуку не нащивають по імені і не демонструють фотографію зрадника? Це для його світлого майбутнього в Україні? Хочуть вберегти від пильних громадян на ТОТ? Країна має знати своїх Героїв та зрадників. Це нормальна практика в усьому світі. Ми що якісь особливі чи у влади "плани" на цього виродка? Може плани на дітей яких він виховав? На його родичів які є співучасниками та бенефіціарами його злочинів?
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17.06.2026 14:43 Ответить
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими). Це зрозуміло. Все заочно. Злочин фіксується, виноситься судове рішення. Купа заброньованих слідчих, прокурорів і судей разом з заброньованими помічниками отримують дрбрі з/п, вислугу, стаж, і купу інших матеріальних заохочень. Але це як розуміти:

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/n4008840
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17.06.2026 14:47 Ответить
А про катуваннях у застінках одеського тцк (і не тільки) будуть комусь підозри висувати? Якщо порівняти як тримають полонених орків у нас і в рашці наших то виникає питання, а точно вже Україна не під окупацією?
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17.06.2026 14:57 Ответить
У цих одеських цкунів вилучили гумові кийки якими вчиняли насильство сексуального характеру, тюремник мабуть теж цим не гребував, ось і пазл склався, звідки цкуни пішли
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17.06.2026 15:06 Ответить
Кожному такому "заочнику" та по самокату б!
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17.06.2026 15:18 Ответить
 
 