Пытал украинских пленных: тюремщику из Луганской области заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Собрана доказательная база в отношении "оперуполномоченного исправительной колонии № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЛНР РФ", причастного к массовым пыткам украинских военнопленных.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, фигурант является жителем временно оккупированной части территории Луганской области, который после её захвата присоединился к вооружённым группировкам страны-агрессора.

Там его назначили в состав администрации местной тюрьмы, которую рашисты используют для содержания участников движения сопротивления и пленных воинов Вооруженных Сил Украины.

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Пытки пленных

Установлено, что в 2022-2026 годах он подвергал пыткам пострадавших в застенках оккупационного учреждения.

Задокументировано, что он устраивал украинским пленным так называемую "приемку", когда их избивали резиновыми дубинками по различным частям тела и головы при прибытии в колонию.

"Такие действия злоумышленника грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12.08.1949, которой запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, удерживающего в плену, которые создают серьезную угрозу здоровью военнопленного", - подчеркнули в СБУ.

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Уведомление о подозрении

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

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