Пытал и грабил мирных жителей во время оккупации Киевской области: заочно сообщено о подозрении ещё одному рашисту, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция собрали доказательную базу в отношении еще одного рашиста, совершавшего военные преступления в период временной оккупации Киевской области.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, речь идет о командире взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии Восточного военного округа РФ – сержанте Магомедмирзе Сулейманове.
Известно, что ранее фигуранту уже заочно было предъявлено подозрение в убийстве гражданской жительницы региона путем причинения ей тяжких телесных повреждений.
В настоящее время установлен еще один эпизод преступлений Сулейманова – на этот раз в поселке Макаров Бучанского района.
Под предлогом поиска участников движения сопротивления вооруженный рашист ворвался в частный дом, где находились три гражданские женщины. Злоумышленник приставил оружие вплотную к потерпевшим с угрозами расстрелять каждую из них и требовал деньги. В итоге рашист силой отобрал у женщин сбережения, а драгоценности сорвал прямо с потерпевших.
Второе подозрение
Так, на основании собранных доказательств Сулейманову заочно сообщено об ещё одном подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности жестокое обращение с гражданским населением).
Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
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