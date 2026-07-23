С временно оккупированных территорий эвакуировали еще 24 детей и подростков

С временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть еще 24 ребенка и подростка. Эвакуация была проведена в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальное информационное бюро, операция была проведена совместно с партнерами.

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Среди спасенных - 13-летняя девочка, получившая осколочное ранение. По информации бюро, в зоне оккупации ей отказали в медицинской помощи, а оккупационные власти угрожали разлучить ребенка с матерью из-за отсутствия российских документов.

Также удалось эвакуировать 17-летнего юношу, пережившего затопление после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Еще один спасенный - 19-летний юноша, чей дом был разрушен в результате российского ракетного удара. После этого он подвергался давлению в оккупационном колледже, а несмотря на проблемы со здоровьем получил повестку в ряды российской армии.

Сейчас все эвакуированные дети и подростки проходят реинтеграцию в специализированных центрах. Они получают психологическую, медицинскую и социальную помощь, а также необходимое сопровождение специалистов.

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