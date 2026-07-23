Із тимчасово окупованих територій евакуювали ще 24 дітей і підлітків

З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще 24 дітей та підлітків. Евакуацію провели в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національне інформаційне бюро, операцію здійснили спільно з партнерами.

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Серед врятованих – 13-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення. За інформацією бюро, в окупації їй відмовили у медичній допомозі, а окупаційна влада погрожувала розлучити дитину з матір'ю через відсутність російських документів.

Також вдалося евакуювати 17-річного хлопця, який пережив затоплення після підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Ще один врятований – 19-річний юнак, чий будинок було зруйновано внаслідок російського ракетного удару. Після цього він зазнавав тиску в окупаційному коледжі, а попри проблеми зі здоров'ям отримав повістку до лав російської армії.

Наразі всі евакуйовані діти та підлітки проходять реінтеграцію у спеціалізованих центрах. Вони отримують психологічну, медичну та соціальну допомогу, а також необхідний супровід фахівців.

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