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Новини Повернення дітей з окупації
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З окупованої Херсонщини повернули ще 2 дітей: 10-річну дівчинку та 14-річного хлопця

З окупованої Херсонщини повернули ще двох дітей

Ще двох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це дівчинка та хлопчик віком 10 і 14 років.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Прокудіна, діти пережили страхи окупації, тиск і невизначеність, однак тепер вони у безпеці.

Повернення стало можливим за сприяння благодійної організації "Save Ukraine", а також у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Наразі діти отримують всю необхідну допомогу.

Прокудін нагадав, що тільки з початку 2026 року вже вдалося повернути 110 дітей з поки що окупованих громад Херсонщини.

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