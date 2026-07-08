Російський суд ув’язнив 17-річного підлітка з окупованого Донецька на 9 років, - росЗМІ

Російський суд засудив 17-річного жителя тимчасово окупованого Донецька до дев'яти років виховної колонії. Підлітка визнали винним у держзраді, підготовці до теракту, участі в терористичній організації та незаконному обігу вибухівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема видання "Медіазона", яке посилається на пресслужбу Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону. Водночас публічно російська судова установа про цей вирок не повідомляла.

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За даними "Медіазони", засудженим є 17-річний житель Донецька Євген Жадан. Коли саме його затримали, виданню встановити не вдалося.

Відомо, що у лютому 2026 року хлопця внесли до переліку екстремістів і терористів Росфінмоніторингу.

Також видання повідомляє, що у сторіс свого телеграм-профілю підліток публікував фотографії, на яких був одягнений у камуфляжну форму та позував зі зброєю. Наприкінці травня 2026 року на одному з таких фото був розміщений емодзі з російським прапором.

Українська влада та правоохоронні органи наразі публічно не коментували інформацію про засудження жителя окупованого Донецька.

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